Канада виділила кошти на добудову музею Голодомору

Діяльність Національного музею Голодомору-геноциду має надихати на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини

Під час зустрічі Україна та Канада узгодили механіку та організаційні питання щодо реалізації проєкту

Канада виділила 15 млн канадських доларів для добудови другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що у Міністерстві культури та інформаційної політики України відбулась зустріч тимчасово виконуючого обов'язки. міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва з представниками Посольства Канади в Україні. Обговорення стосувалось завершення будівництва ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

«Хочу підтвердити, що кошти – 15 мільйонів канадських доларів виділені. Вони готові для цього проєкту, цієї ініціативи щодо продовження будівництва другої черги музею Голодомору. І ми зараз робимо всі наші внутрішні процедури, щоб все відбулося», - сказав радник, голова відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в Україні Стівен Вівер.

Під час зустрічі сторони узгодили механіку та організаційні питання щодо реалізації проєкту.

Карандєєв подякував Канаді за допомогу та наголосив на тому, що діяльність Національного музею Голодомору-геноциду має надихати українців і міжнародну спільноту на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини.

Національний музей Голодомору почали будувати у 2008 році неподалік Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину – меморіал, друга черга передбачає будівництво музею. Комплекс будують за проєктом польської архітектурної студії Nizio Design та української компанії Project Systems LTD.

Нагадаємо, у липні минулого року Рада підтримала виділення понад півмільярда гривень на завершення будівництва музею Голодомору. Проте президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт, зазначивши, що наразі першочерговим завданням та обов’язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройної агресії.

7 лютого Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні ініційовані МКІП зміни до Закону України «Про Музеї та музейну справу» щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду». Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

До слова, уряд канадської провінції Онтаріо ухвалив рішення про включення вивчення Голодомору 1932-33 років до шкільної програми. Курс вивчення радянського злочину включать до програми історії Канади для 10-го класу від вересня 2025 року.