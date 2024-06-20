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Канада виділила кошти на добудову музею Голодомору

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Канада виділила кошти на добудову музею Голодомору
Діяльність Національного музею Голодомору-геноциду має надихати на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини
фото Національний музей Голодомору-геноциду

Під час зустрічі Україна та Канада узгодили механіку та організаційні питання щодо реалізації проєкту

Канада виділила 15 млн канадських доларів для добудови другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України. 

Повідомляється, що у Міністерстві культури та інформаційної політики України відбулась зустріч тимчасово виконуючого обов'язки. міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва з представниками Посольства Канади в Україні. Обговорення стосувалось завершення будівництва ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

«Хочу підтвердити, що кошти – 15 мільйонів канадських доларів виділені. Вони готові для цього проєкту, цієї ініціативи щодо продовження будівництва другої черги музею Голодомору. І ми зараз робимо всі наші внутрішні процедури, щоб все відбулося», - сказав радник, голова відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в Україні Стівен Вівер.

Під час зустрічі сторони узгодили механіку та організаційні питання щодо реалізації проєкту.

Карандєєв подякував Канаді за допомогу та наголосив на тому, що діяльність Національного музею Голодомору-геноциду має надихати українців і міжнародну спільноту на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини.

Національний музей Голодомору почали будувати у 2008 році неподалік Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину – меморіал, друга черга передбачає будівництво музею. Комплекс будують за проєктом польської архітектурної студії Nizio Design та української компанії Project Systems LTD. 

Нагадаємо, у липні минулого року Рада підтримала виділення понад півмільярда гривень на завершення будівництва музею Голодомору. Проте президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт, зазначивши, що наразі першочерговим завданням та обов’язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройної агресії.

7 лютого Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні ініційовані МКІП зміни до Закону України «Про Музеї та музейну справу» щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду». Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

До слова, уряд канадської провінції Онтаріо ухвалив рішення про включення вивчення Голодомору 1932-33 років до шкільної програми. Курс вивчення радянського злочину включать до програми історії Канади для 10-го класу від вересня 2025 року. 

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Теги: радник музей Володимир Зеленський президент законопроєкт Голодомор 1932-1933 років

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