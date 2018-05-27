Парубій сподівається, що у Грузії підтримають автокефалію Української церкви

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Андрій Парубій

Парубій у Грузії говоритиме про автокефалію Української церкви з Патріархом Іллею ІІ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, перебуваючи у Грузії з нагоди святкування 100-річчя «Першої республіки», зазначив, що планує обговорити питання щодо підтримки автокефалії України і з президентом Грузії, і з головою парламенту, і зі Святішим Патріархом Іллею ІІ. Про це інформує прес-служба Ради.

За словами Парубія, Патріарх Ілля ІІ дуже часто бачиться з українськими єпархами, він розуміє і знає важливість відновлення української православної автокефальної церкви.

«Відновлення автокефалії, століття якої Грузія відзначала минулого року, фактично нога в ногу йшло з відновленням державності, - сказав Парубій. - Незалежна церква і незалежна держава будувались разом – і Грузія знає вагу і ціну важливості своєї незалежної церкви».

У цьому контексті Голова Українського парламенту висловив сподівання на підтримку Грузинської православної церкви.

«Ми дуже розраховуємо на підтримку і Патріарха, і Грузинської православної церкви прагнення України і усіх українців до створення української православної автокефальної церкви. Сподіваюся, що на рівні президента і спікера (Грузії – прим.) ця ідея підтримана повністю, і я дуже сподіваюсь, що і патріарх цю ідею підтримає», - зазначив голова Верховної Ради, підтвердивши розуміння ними важливості, значення та прагнення України до побудови своєї церкви. За його словами, ці питання вони проговорюватимуть як світська влада: «Ми ні в якій мірі не прагнемо втручатися в релігійну сферу. Ми можемо тільки відображати інтерес і бажання українців і грузин».

Голова Верховної Ради наголосив на тому, що, на превеликий жаль, церкву використовують як політичний інструмент для пропаганди так званого «русского мира», для пропаганди агресії і вбивства українців.

Раніше повідомлялося, що Українська православна церква Київського патріархату звинуватила Росію у втручанні в церковні справи в Україні у зв’язку з очікуваним визнанням автокефалії української церкви з боку Вселенського патріархату.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Нагадаємо, 19 квітня народні депутати проголосували за звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія І щодо надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення щодо автокефалії.

Як повідомлялося, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

Як відомо, народні депутати від Опозиційного блоку направили звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія I, в якому заявили, що ініціатива української влади щодо створення єдиної помісної церкви є спробою «вирішити політичні завдання напередодні президентських виборів в Україні»

Архімандрит Кирило (Говорун) заявив, що томос про автокефалію Єдиної Української Православної Церкви вже написаний.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Митрополит УМЦ МП Софроній: Ті, хто не захоче до єдиної церкви, стануть РПЦ за кордоном. І там хай хоч Путіну моляться