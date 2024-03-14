Головна Країна Політика
search button user button menu button

Перед Залужним ще два генерали стали послами: нардеп Рахманін назвав прізвища

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Перед Залужним ще два генерали стали послами: нардеп Рахманін назвав прізвища
Рахманін заявив, що Поліщук виявився ефективним на своєму місці, на відміну від Тарана
фото з відкритих джерел

Ексочільник Міноборони Таран працює послом у Словаччині, а генерал-майор запасу Поліщук – у Індії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук, розповів член комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони Сергій Рахманін в ефірі Радіо NV.

Депутат нагадав, що Тарана працює послом у Словаччині, а Рахманін – у Індії.

«Хоча мені здається, що Любляна знаходиться достатньо далеко від Лук’янівки. На мій погляд, він мав би вирішувати не дипломатичні питання, а щонайменше давати свідчення компетентним органам за все те, що він робив на посаді міністра оборони», – висловився Рахманін про Тарана, і додав, що останній не робить на посаді посла «нічого взагалі».

Депутат наголосив, що Поліщук виявився «достатньо ефективним» на своєму місці. Діяльність посла, за словами Рахманіна, скерована на те, аби якомога більше схилити Індію до різного рівня допомоги, підтримки, «загалом до невпинної, невблаганної, але послідовної зміни позиції щодо України».

Нагадаємо, Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК (Військово-лікарську комісію), де був визнаний непридатним для служби в армії. До того ж він написав рапорт про звільнення з військової служби ще у лютому.

Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. 

Читайте також: Дипломат розповів, що чекає на Залужного у Британії
Теги: Андрій Таран Олександр Поліщук Валерій Залужний Сергій Рахманін посол Індія Словаччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський готовий приїхати до Києва за умови, що також відвідає Москву
Папа Римський може відвідати Київ за однієї умови
11 березня, 23:30
За словами глави Міноборони, дискусії про введення західних військ в Україну – це «товста червона лінія»
Відправка військ НАТО в Україну. Словаччина знайшла альтернативу
11 березня, 16:01
Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
10 березня, 07:20
Безугла збурила Мережу скандальною заявою про Залужного
Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного
9 березня, 18:43
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відомий своєю любов'ю до поезії
Посол Великої Британії розчулив мережу віршем Тараса Шевченка
9 березня, 17:47
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний долучився до створення документального фільму про Героя України Дмитра Коцюбайла
Залужний взяв участь у зйомках фільму про Да Вінчі (фото)
7 березня, 09:50
ISW вважає, що Кремль використає нещодавній придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій
Кремль готує гібридну війну проти ще однієї країни: деталі від ISW
3 березня, 14:45
Фіцо назвав зустріч Бланара з Лавровим прикладом «збалансованої та суверенної зовнішньої політики
Глава МЗС Словаччини зустрівся із Лавровим і потис йому руку
2 березня, 18:33
Не тільки Навальний, але й низка інших людей вважаються жертвами режиму Путіна
Приватний морг Путіна. Хроніка жахливих злочинів
21 лютого, 10:10

Політика

Перед Залужним ще два генерали стали послами: нардеп Рахманін назвав прізвища
Перед Залужним ще два генерали стали послами: нардеп Рахманін назвав прізвища
Порошенко програв суд у справі про заборону на виїзд за кордон
Порошенко програв суд у справі про заборону на виїзд за кордон
Окупанти за декілька днів 800 разів обстріляли Сумщину
Окупанти за декілька днів 800 разів обстріляли Сумщину
АРМА отримала нову символіку (фото)
АРМА отримала нову символіку (фото)
Сьогодні Рада збереться на пленарне засідання – Арахамія
Сьогодні Рада збереться на пленарне засідання – Арахамія
Міноборони роз'яснило, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей
Міноборони роз'яснило, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
12K
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
9242
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
6791
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
4691
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину
4453
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua