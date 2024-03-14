Перед Залужним ще два генерали стали послами: нардеп Рахманін назвав прізвища

Рахманін заявив, що Поліщук виявився ефективним на своєму місці, на відміну від Тарана

Ексочільник Міноборони Таран працює послом у Словаччині, а генерал-майор запасу Поліщук – у Індії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук, розповів член комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони Сергій Рахманін в ефірі Радіо NV.

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Депутат нагадав, що Тарана працює послом у Словаччині, а Рахманін – у Індії.

«Хоча мені здається, що Любляна знаходиться достатньо далеко від Лук’янівки. На мій погляд, він мав би вирішувати не дипломатичні питання, а щонайменше давати свідчення компетентним органам за все те, що він робив на посаді міністра оборони», – висловився Рахманін про Тарана, і додав, що останній не робить на посаді посла «нічого взагалі».

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Депутат наголосив, що Поліщук виявився «достатньо ефективним» на своєму місці. Діяльність посла, за словами Рахманіна, скерована на те, аби якомога більше схилити Індію до різного рівня допомоги, підтримки, «загалом до невпинної, невблаганної, але послідовної зміни позиції щодо України».

Нагадаємо, Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК (Військово-лікарську комісію), де був визнаний непридатним для служби в армії. До того ж він написав рапорт про звільнення з військової служби ще у лютому.

Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою.