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Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії
Місяць тому президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

«У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Як повідомлялося, рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

До слова, Зеленський заявив, що звільнення Валерія Залужного та ключового керівництва ЗСУ – це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування.

Як відомо, Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героїв України.

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Теги: дипломатія МЗС Володимир Зеленський Валерій Залужний президент

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