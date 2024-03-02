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Глава МЗС Словаччини зустрівся із Лавровим і потис йому руку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Глава МЗС Словаччини зустрівся із Лавровим і потис йому руку
Фіцо назвав зустріч Бланара з Лавровим прикладом «збалансованої та суверенної зовнішньої політики
фото: aktuality.sk

Зустріч Бланара з Лавровим не сподобалася словацькій опозиції

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з главою російського МЗС Сергієм Лавровим та потис йому руку. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пояснив це «збалансованою політикою», але опозиція не оцінила такого підходу. Про це повідомляє aktuality.sk.

Зустріч Бланара з Лавровим відбулася на полях дипломатичного форуму в турецькій Анталії. Фото, на якому очільники міністерств тиснуть одне одному руку, опублікувало російське МЗС, а також російські пропагандистські медіа.

Словацький прем'єр назвав зустріч Бланара з Лавровим прикладом «збалансованої та суверенної зовнішньої політики Словаччини щодо всіх сторін світу». Фіцо додав, що знав про зустріч двох міністрів.

«Я знав про цю зустріч, я повністю рекомендував йому зустрітися з російським міністром», – додав він.

Однак зустріч Бланара з Лавровим не сподобалася словацькій опозиції. Там її назвали кроком проти Європейського союзу та розворотом в багаторічній зовнішній політиці Словаччини.

«Міністр Бланар зустрівся з головним дипломатом держави, яка називає Словаччину своїм ворогом, яка напала на сусідню державу і чиї представники вказують, що їхня кампанія може не закінчитися Україною... Вони підтвердили, що чинний уряд більше не бачить Словаччини на Заході, але він бачить себе скоріше в авторитарному напрямку та наздоганянні диктаторського режиму», – наголосив віце-голова комітету закордонних справ парламенту Словаччини Томаш Валашек.

Ще один словацький нардеп заявив, що таким вчинком Бланар поставив Словаччину в один ряд з Іраном, Північною Кореєю, Китаєм та Угорщиною.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід».

Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

Нещодавно у Словаччині мешканці 32 міст вийшли на протест проти уряду Фіцо.

Також Міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ.

За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.

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Теги: переговори протест війна Словаччина опозиція міністр

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