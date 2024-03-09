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Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного

Надія Карбунар
glavcom.ua
Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного
Безугла збурила Мережу скандальною заявою про Залужного
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Безугла нагадала, що Валерій Залужний був проти звільнення від військової служби людей з інвалідністю 2 групи

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка тривалий час вимагала звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та критикувала його позицію щодо мобілізації, різко прокоментувала інформацію про те, що ексголовком та колишній начальник Генштабу були визнані військово-лікарською комісією непридатними для військової служби.

Безугла нагадала, що Валерій Залужний був проти звільнення від військової служби людей з інвалідністю 2 групи.

«Інваліди» Залужний і Шаптала звільнились через ВЛК, але відстоювали мобілізацію осіб з інвалідністю 3 групи та заперечували можливість звільнитися особам з інвалідністю 2 групи. ЗСУ керували непридатні?», – написала нардепка.

Під цим дописом всього за 4 години з'явилося близько 800 коментарів, попри те, що коментувати можуть лише друзі Мар'яни Безуглої та люди, які стежать за її профілем понад 24 години.

Нагадаємо, Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК (Військово-лікарську комісію), де був визнаний непридатним для служби в армії. До того ж він написав рапорт про звільнення з військової служби ще у лютому.

Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. 

Теги: Мар’яна Безугла звільнення Валерій Залужний

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