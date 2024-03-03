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Кремль готує гібридну війну проти ще однієї країни: деталі від ISW

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремль готує гібридну війну проти ще однієї країни: деталі від ISW
ISW вважає, що Кремль використає нещодавній придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій
фото з відкритих джерел

Лавров заявив, що уряд Молдови «рухається слідами Києва»

Російська Федерація використала так званий з'їзд депутатів усіх рівнів «Придністровської Молдовської Республіки» та їхній заклик «про допомогу» як плацдарм для посилення гібридних операцій проти Молдови. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW наголошують, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров використовував Анталійський дипломатичний форум для просування кремлівських наративів про Молдову. Ймовірно, вони створили умови для потенційних гібридних операцій Кремля, спрямованих на дестабілізацію Кишинева та запобігання вступу країни до Європейського Союзу.

Зокрема, під час форуму в Туреччині очільник МЗС Росії заявив, мовляв, уряд Молдови «рухається слідами Києва». Лавров також порівняв політику Молдови щодо Придністров’я з Україною до 2014-го. Окрім того, міністр повторив традиційні наративи Кремля, що Молдова дискримінує російськомовних, застосовуючи «економічний тиск» на Придністров’я та блокуючи переговорний процес «5+2» щодо придністровського конфлікту.

ISW вважає, що Кремль використає нещодавній придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію та подальшу поляризацію Кишинева напередодні переговорів про вступ Молдови до ЄС і президентських виборів в країні пізніше 2024 року.

Раніше президент Володимир Зеленський 28 лютого обговорив зі своєю молдовською колегою Маєю Санду спроби РФ дестабілізувати ситуацію в Придністровському регіоні. 

Нагадаємо, услід за посланцями з США та України, Придністров’я відвідала посол Великої Британії в Молдові Ферн Хорін. Вона зустрілася із керівником окупаційної адміністрації Вадимом Красносельським.

Як відомо, напередодні в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева.

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Теги: президент Володимир Зеленський посол декларація Сергій Лавров Молдова міністр

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