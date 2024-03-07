Залужний взяв участь у зйомках документального фільму про Да Вінчі (фото)

Залужний поділився своїми спогадами про знайомство і дружбу з Дмитром Коцюбайлом

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у зйомках фільму «Да Вінчі». Про це йдеться на сторінці фільму «Да Вінчі» у Facebook.

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«Друзі! Маємо чудову новину! В зйомках фільму «Да Вінчі», попри велику зайнятість, взяв участь усіма нами шанований Валерій Залужний!» – йдеться у повідомленні.

Залужний поділився своїми спогадами про знайомство і дружбу з Дмитром Коцюбайлом, який загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.

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«Вони постійно перебували на зв’язку та були дуже близькими, а коли Дмитра нагородили Зіркою Героя України він попросив, щоб саме Валерій Федорович одягнув йому цю нагороду. Це було надзвичайно важливе інтерв’ю і ви переконаєтесь в цьому під час перегляду нашої стрічки!» – заявили представники, що працюють над створенням фільму.

Нагадаємо, саме Залужний переконав Да Вінчі у середині 2022-го офіційно приєднатися до ЗСУ. Хоча серед добровольців це довго вважалося неприпустимим. «Залужний – це людина, що мотивує, – казав Да Вінчі про главкома в одному з інтерв’ю, – він виважений, холоднокровний, це та людина, яка приведе нас до перемоги».

Як повідомлялося, Рівно рік тому, 7 березня 2023 року, у боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як «Да Вінчі». Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України. Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенню, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою. 17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.