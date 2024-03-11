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Папа Римський може відвідати Київ за однієї умови

Діана Гасюк
glavcom.ua
Папа Римський може відвідати Київ за однієї умови
Папа Римський готовий приїхати до Києва за умови, що також відвідає Москву
фото з відкритих джерел

Питання відвідин України Папою Франциском постійно звучить у Ватикані

Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо така поїздка буде поєднана з візитом до Москви. Про це заявив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Питання відвідин України Папою Франциском постійно звучить у Ватикані, і про нього нагадують.

«Потім так само були запрошення: від прем'єра і всіх інших офіційних осіб. Папа прекрасно це знає. У нього є своє бачення. Хоча й офіційно говорить, про те, що можливий потенційний візит до Києва, від якого він не відмовляється, який хоче реалізувати, він обов’язково пов’язує з візитом до Москви», – вказав дипломат.

При цьому посол уточнив, що, ймовірно, такий візит все одно буде нереалістичним, оскільки немає зацікавленості з боку РФ.

У недавньому інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії RSI Папа Римський Франциск сказав, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор» і що «вести переговори – це сміливо». При цьому він закликав вести переговори, «поки не пізно».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну. 

Читайте також: Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати
Теги: Москва Україна запрошення переговори Андрій Юраш посол прапор Папа Римський

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