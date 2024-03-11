Відправка військ НАТО в Україну. Словаччина знайшла альтернативу

За словами глави Міноборони, дискусії про введення західних військ в Україну – це «товста червона лінія»

Міністр оборони Словаччини запропонував повернути з-за кордону боєздатних громадян України

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк вважає, що Україні більше допоможе повернення з-за кордону її боєздатних громадян, аніж відправлення військ НАТО. Ефірну заяву міністра опублікувала пресслужба керівної партії країни Smer-Sd.

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«З усіх біженців, яких ми захищаємо, надаємо їм дім і роботу, є група, яка підходить під український закон про призов. Я думаю, що це найбільша допомога українській армії, якщо в неї буде достатньо людей і чоловіків», – сказав Калиняк.

Політик додав, що дискусії про введення західних військ в Україну – це «товста червона лінія, перетин якої значно збільшить ризик глобального конфлікту».

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Калиняк звинуватив західні країни та словацьку опозицію у закликах про збільшення допомоги українським військовим, оскільки це нібито призводить до ескалації.

«Якби вони були серйозно налаштовані на підтримку України і перемогу над Росією, вони б закликали дозволити боєздатним українцям повернутися на батьківщину. Ми бачили результати війни «до останнього українця», і настав час шукати мирні рішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України», – резюмував словацький міністр оборони.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що «деякі країни» вже направили до України своїх військовослужбовців. Відповідна заява пролунала під час дискусії з нагоди 25-ї річниці вступу Польщі до НАТО в польському парламенті.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

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До слова, Польща не відправлятиме свої війська на війну в Україну. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що Варшава вважає за краще передати ЗСУ техніку. Крім того, він додав, що Польща навчає третину українських військових.