Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін призначив тимчасового очільника Бюро економічної безпеки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін призначив тимчасового очільника Бюро економічної безпеки
Раніше Кутерга був заступником директора БЕБ із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
фото: instagram.com/esbu.gov.ua

У 2024 році Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ)

Кабінет Міністрів призначив Максима Кутергу тимчасовим очільником Бюро економічної безпеки. Як передає «Главком», про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кабінетом Міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків Директора Бюро економічної безпеки України на Кутергу Максима Володимировича», – заявив він.

До цього Кутерга був заступником директора БЕБ із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Максим Кутерга є кандидатом юридичних наук. Навчався в Національній академії внутрішніх справ України на спеціальності «Правознавство». Кар’єру розпочав у 2004 році зі служби в правоохоронних органах. Також працював у Генеральній прокуратурі України та приватних структурах.

У Бюро економічної безпеки України прийшов у 2022 році, через рік очолив Територіальне управління БЕБ у Київській області, а з липня 2024 року був заступником директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ. 

За словами заступника голови податкового комітету Ради Ярослава Железняка, таким чином, дедлайн по МВФ та Ukraine Facility виконано. Нового голову БЕБ обиратиме комісія з шістьох членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Натомість переатестація проводитиметься комісією, куди ввійдуть шестеро представників від новообраного директора БЕБ і шестеро представників від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Так само три наступні роки працюватимуть кадрові комісії: шість від БЕБ та шість від партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Читайте також:

Теги: Бюро економічної безпеки України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість пиломатеріалів становить майже півмільйона гривень
На Львівщині ділок вигадав спосіб, як вивезти деревину за кордон: розкрито схему
26 березня, 11:47
Правоохоронці провели 13 обшуків у місцях виробництва алкоголю, у транспорті та помешканнях підозрюваних
Представники УПЦ МП підпільно виготовляли і продавали алкоголь – БЕБ
25 березня, 16:42
Ігор Шепетін
Ветеран Ігор Шепетін пояснив, чому бере участь у конкурсі на керівника БЕБ
20 березня, 13:55
Правоохоронці вилучили понад 44 тонни тютюну
Силовики накрили під Києвом підпільне тютюнове виробництво (фото, відео)
19 березня, 20:30
Захист наголошує на тому, що намагання БЕБ поновити справу проти керівництва банку супроводжується численними порушеннями вимог кримінального процесу
Справа Ibox bank: адвокати зробили заяву
14 березня, 15:00
Закупівлю оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації в Києві
Бюро економічної безпеки у Києві виявило тендер з порушеннями на 130 млн грн
12 березня, 14:52

Політика

Кабмін призначив тимчасового очільника Бюро економічної безпеки
Кабмін призначив тимчасового очільника Бюро економічної безпеки
Кабмін призначив голову держагентства «ПлейСіті»
Кабмін призначив голову держагентства «ПлейСіті»
Залужний вперше розповів про створення секретного штабу у Вісбадені
Залужний вперше розповів про створення секретного штабу у Вісбадені
МЗС відповіло Спартц на заклик змиритися з втратою територій
МЗС відповіло Спартц на заклик змиритися з втратою територій
Трамп знову заговорив про контроль США над Газою
Трамп знову заговорив про контроль США над Газою
Зеленський призначив послів у низці країн
Зеленський призначив послів у низці країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
49K
Скандал у Львові: пасажир маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
34K
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»
26K
10 років тверезості: матір віцепрезидента Венса вшанували у Білому домі
23K
Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua