Кабмін призначив тимчасового очільника Бюро економічної безпеки

Максим Кутерга є кандидатом юридичних наук. Навчався в Національній академії внутрішніх справ України на спеціальності «Правознавство». Кар’єру розпочав у 2004 році зі служби в правоохоронних органах. Також працював у Генеральній прокуратурі України та приватних структурах.

У Бюро економічної безпеки України прийшов у 2022 році, через рік очолив Територіальне управління БЕБ у Київській області, а з липня 2024 року був заступником директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ.