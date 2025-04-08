Кабмін призначив тимчасового очільника Бюро економічної безпеки
У 2024 році Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ)
Кабінет Міністрів призначив Максима Кутергу тимчасовим очільником Бюро економічної безпеки. Як передає «Главком», про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Кабінетом Міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків Директора Бюро економічної безпеки України на Кутергу Максима Володимировича», – заявив він.
До цього Кутерга був заступником директора БЕБ із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Максим Кутерга є кандидатом юридичних наук. Навчався в Національній академії внутрішніх справ України на спеціальності «Правознавство». Кар’єру розпочав у 2004 році зі служби в правоохоронних органах. Також працював у Генеральній прокуратурі України та приватних структурах.
У Бюро економічної безпеки України прийшов у 2022 році, через рік очолив Територіальне управління БЕБ у Київській області, а з липня 2024 року був заступником директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ.
За словами заступника голови податкового комітету Ради Ярослава Железняка, таким чином, дедлайн по МВФ та Ukraine Facility виконано. Нового голову БЕБ обиратиме комісія з шістьох членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Натомість переатестація проводитиметься комісією, куди ввійдуть шестеро представників від новообраного директора БЕБ і шестеро представників від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.
Так само три наступні роки працюватимуть кадрові комісії: шість від БЕБ та шість від партнерів за пропозицією українського бізнесу.
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