Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уряд спростив доступ до соціальних послуг підтриманого проживання: кого стосується

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд спростив доступ до соціальних послуг підтриманого проживання: кого стосується
Соціальні послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду: Кабмін розширив категорії отримувачів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Надавачі послуг можуть приєднатися до експериментального проєкту за спрощеною процедурою

Кабмін розширив категорії осіб, які мають право на послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Відтепер отримати послуги можуть внутрішньо переміщені особи літнього віку та люди з інвалідністю, яким встановлено IV групу рухової активності (раніше таке право мали ті, кому було встановлено V групу рухової активності). 

Також надавачі послуг можуть приєднатися до експериментального проєкту за спрощеною процедурою. Тепер не потрібно додатково проходити перевірку відповідності у Національній соціальній сервісній службі – достатньо однієї заяви. 

Окрім того, зміни до постанови:

  • визначають механізм подання надавачем соціальних послуг заяви про участь в експериментальному проєкті без проведення оцінювання Нацсоцслужбою;
  • унормовують порядок перерахування банківськими установами бюджетних коштів надавачу соціальних послуг у разі смерті отримувача соціальної послуги;
  • визначають алгоритм та строки проведення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг в межах експериментального проєкту.

Міністерство соціальної політики нагадує, для того, щоб послуги з підтриманого проживання або стаціонарного догляду люди могли отримувати вчасно і в повному обсязі, у 2024 році було розроблено механізм їх надання ВПО похилого віку і особам з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною». Отримувач послуги сам обирає надавача та оплачує його послуги зі спеціального рахунку. Це дає можливість людині, яка потребує сторонньої допомоги та підтримки, але через бойові дії змушена залишити власне житло, інтегруватися в нову громаду, будувати соціальні та економічні зв’язки, а головне – самостійно приймати рішення щодо свого життя.

Наразі 141 людина отримує соціальні послуги за новим принципом. До переліку надавачів включено 19 організацій, ще 45 звернулися із заявами з наміром приєднатись до проєкту. 

Раніше Кабмін спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для вимушених переселенців, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Читайте також:

Теги: Кабмін Міністерство соціальної політики ВПО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кабмін вважає, що військовополонені повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір
Кабмін пропонує оподатковувати доходи полонених росіян
9 травня, 20:20
ДЕСС надала роз'яснення щодо використання некультових споруд та іншого нерухомого майна, що перебуває в оренді релігійних організацій
Перевірка на причетність до РФ. Кабмін затвердив ключовий документ для церков
16 травня, 19:39
Україна розірвала з Росією ще одну угоду
Україна розірвала з Росією ще одну угоду
18 травня, 06:19
У червні українці продовжать платити 4,32 грн за кВт/год
Тариф на світло: скільки платитимуть українці з 1 червня
24 травня, 15:32
У 2014 році кількість населення Києва становила 2,8 млн людей
Влада назвала чисельність населення Києва
29 травня, 10:14
Андрій Осіпов з січня 2017 року очолює Одеську кіностудію
Кабмін призначив нового голову Держкіно
30 травня, 13:14
Денис Шмигаль повідомив, що уряд ведемо активну роботу з підготовки до опалювального сезону
Уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону
30 травня, 14:07
Україна готує спільну позицію щодо відтермінування CBAM – Міндовкілля
Україна готує спільну позицію щодо відтермінування CBAM – Міндовкілля
Вчора, 13:38
Кошти мають допомогти родинам створити належні умови для реінтеграції та адаптації дитини після повернення
Діти, які повертаються з окупації, отримуватимуть гроші від держави: названо суму
6 червня, 21:45

Суспільство

Уряд спростив доступ до соціальних послуг підтриманого проживання: кого стосується
Уряд спростив доступ до соціальних послуг підтриманого проживання: кого стосується
Тіло вкрите каліцтвами. Звільнений з полону боєць показав жахливі сліди катувань
Тіло вкрите каліцтвами. Звільнений з полону боєць показав жахливі сліди катувань
«Я вернувся!» Захисник зворушливо поговорив з мамою після повернення з полону (відео)
«Я вернувся!» Захисник зворушливо поговорив з мамою після повернення з полону (відео)
В Італії чоловік напав на волонтерів, які збирали підписи за вступ України до ЄС
В Італії чоловік напав на волонтерів, які збирали підписи за вступ України до ЄС
Черговий скандал. Мережа обговорює новий шкільний підручник з мови
Черговий скандал. Мережа обговорює новий шкільний підручник з мови
Нашестя тарантулів на Дніпропетровщині. Фахівець пояснив причину та чи варто боятися
Нашестя тарантулів на Дніпропетровщині. Фахівець пояснив причину та чи варто боятися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
67K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
45K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
26K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі
21K
Відомий історик спрогнозував, коли можна чекати на перемир’я з Росією

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua