Перейшов на бік Росії і отримав високу посаду. Україна судитиме адмірала-зрадника

У 2014 році командувач ВМС України Денис Березовський склав присягу на вірність окупантам

Березовському інкримінують державну зраду та створення та керівництво злочинною організацією

Прокуратура Автономної Республіки Крим вирішила заочно засудити віце-адмірала, заступника командувача Тихоокеанського флоту Росії Дениса Березовського. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Березовському, чиє ім'я не згадується у заяві, інкримінують державну зраду та створення та керівництво злочинною організацією.

«За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя в порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього контрадмірала командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Йому інкриміновано державну зраду та створення і керівництво злочинною організацією (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Так, у повідомленні йдеться, що 1 березня 2014 року Олександр Турчинов, який на той момент виконував обов'язки президента України, призначив фігуранта так званої справи на посаду командувача ВМС країни.

«Його обов’язками на цій посаді було передбачено стримування, локалізація i нейтралізація збройних конфліктів, а при необхідності – надання відсічі збройній агресії з моря як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ. Однак обвинувачений, об’єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вчинив державну зраду», – зазначають у прокуратурі.

Однак одразу після свого призначення заступником голови «публічно виступив перед особовим складом ВМС ЗСУ та представниками ЗМІ», відмовляючись виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження Києва.

«У своїй промові контрадмірал заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади і зобов’язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму. Також обвинувачений наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не здійснювати супротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Своїми діями та рішеннями обвинувачений сприяв іноземній державі та її окупаційній адміністрації у проведенні підривної діяльності проти України.

Російські ЗМІ повідомляють, що у квітні 2014-го президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого колишнього головкома ВМС України Дениса Березовського було затверджено на посаді заступника командувача Чорноморського флоту ВМФ Росії. Березовський, призначений на цю посаду 1 березня 2014 року, наступного дня після призначення перейшов на бік російських окупантів Криму та був призначений командувачем новостворених ВМС Автономної Республіки Крим. 24 березня наказом міністра оборони Росії Сергія Шойгу Березовського було призначено виконувачем обов'язків заступника командувача Чорноморського флоту.

Нагадаємо, 26 березня Генпрокуратура оголосила підозру контр-адміралу, заступнику командувача Чорноморського флоту збройних сил РФ. Його підозрюють у підбурюванні українських військових до держзради під час окупації Криму.

Він пропонував їм перейти на бік ворога в період збройного конфлікту, підняти зарплати та допомогти з кар'єрою. У разі відмови він погрожував насильством зі сторони російських військових.

Окрім того, заступник командувача флоту проводив «допити» захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради.