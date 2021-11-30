Слідчий комітет Росії взявся перевіряти відео стрільби Бутусова з гаубиці

Проти Юрія Бутусова можуть порушити в РФ кримінальне провадження про «вбивства мирних жителів Донбасу»

Слідком РФ не прояснив, за якими підставами та юрисдикцією російські правоохоронці можуть розслідувати дії українського журналіста

Слідчий комітет Росії почав перевірку дій українського журналіста Юрія Бутусова на відео, де стріляє з гаубичної гармати. Про це йдеться на сайті Слідчого комітету РФ.

«У засобах масової інформації були оприлюднені відеозаписи, на яких український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці в бік території Донбасу. Як повідомляли в низці джерел, сам Бутусов у підписі до відеоролика визнав свою можливу причетність до «загибелі певних людей на Донбасі», – заявили у Слідкомі, не прояснивши, за якими підставами та юрисдикцією російські правоохоронці можуть розслідувати можливі злочини, скоєні на території іншої держави.

Також Глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив слідчим оцінити дії журналіста на склад злочину. За його словами, проти Бутусова можуть порушити кримінальне провадження про «вбивства мирних жителів Донбасу».

Під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив Юрія Бутусова в тому, що той нібито несе відповідальність за загибель українських військових через публікацію інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

Згодом 28 листопада Державна бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрію Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».

Тепер в Офісі президента кажуть, що журналіста Бутусова можуть вбити.

Згодом Бутусов дав оцінку справі, заведеній ДБР проти нього

Також журналіст Бутусов назвав державних діячів, які загрожують його життю