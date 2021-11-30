Шмигаль розкрив «секретні дані» про підготовку держперевороту

Прем’єр Денис Шмигаль впевнений, що в українському суспільстві немає революційних настроїв

За інформацією Шмигаля, держпереворот готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за підготовкою державного перевороту стоїть Росія. Про це він сказав у коментарі Reuters.

За інформацією Шмигаля, держпереворот готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.

«У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри (розпалити держпереворот, – ред.)», – сказав Шмигаль.

Відповідаючи на питання, чи стоїть за цим Росія, він сказав: «Безумовно».

Прем'єр заявив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною є частиною широких російських зусиль, спрямованих на те, щоб зламати український імпульс до вступу в Європейський Союз.

«Вони щось готують» – сказав Шмигаль про Росію, не уточнюючи, що саме «готують».

При цьому він додав, що українська розвідка виявила діяльність «зовнішніх сил», які намагаються вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання і переворот.

«В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша секретна служба проводить спеціальне розслідування», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, організатор «путчу 1 грудня» озвучив основну ціль кампанії проти Зеленського.

До слова, влада готується до захоплення адмінбудівель? Організатор акції 1 грудня видав інформацію від СБУ.

У середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Перший віцеспікер і представник президентської партії Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня до Києва масово звозитимуть людей і що учасникам протестів пропонують по тисячі гривень на день за участь у «держперевороті».

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.