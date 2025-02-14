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У Краснодарському краї дрони атакували нафтопереробний завод (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Краснодарському краї дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
Потужність «Слов'янського нафтопереробного заводу становить 5,2 мільйона тонн на рік
скрін із відео

Під атаку БпЛА потрапив «Слов'янський нафтопереробний завод» 

Вчора ввечері вибухи пролунали над Слов'янськом-на-Кубані в Краснодарському краї Росії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що дрони, ймовірно, атакували місцевий нафтопереробний завод – ТОВ «Слов'янськ ЕКО».

У мережі з’явилися кадри, на яких видно пожежу.

Зазначимо, що «Слов'янський нафтопереробний завод» БпЛА вже двічі атакували – у квітні та травні 2024 року. Після цього підприємство припиняло роботу. 8 лютого 2025 року підприємство знову було атаковане БПЛА.

Потужність заводу – 5,2 мільйона тонн на рік, його частка у загальному обсязі переробки нафти у Південному федеральному окрузі становить 9%.

Офіційного підтвердження поки немає.

Нагадаємо, у селі Єрохіно Тверської області у ніч проти 13 лютого дев’ять дронів вдарили по нафтоперекачувальній станції «Андреаполь», пошкоджено операторний вузл зв'язку та електрощитовий.

Міноборони, як завжди, заявило, що дев’ять дронів в області було збито. Проте ЗМІ виявили, що БпЛА не було знищено, а всі вони потрапили по НПС.

До слова, триває 1087-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон завод окупанти ЗСУ війна росія

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