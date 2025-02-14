У Краснодарському краї дрони атакували нафтопереробний завод (відео)

Потужність «Слов'янського нафтопереробного заводу становить 5,2 мільйона тонн на рік

Під атаку БпЛА потрапив «Слов'янський нафтопереробний завод»

Вчора ввечері вибухи пролунали над Слов'янськом-на-Кубані в Краснодарському краї Росії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що дрони, ймовірно, атакували місцевий нафтопереробний завод – ТОВ «Слов'янськ ЕКО».

У мережі з’явилися кадри, на яких видно пожежу.

💥💥Вночі вибухи лунали над Слов'янськом-на-Кубані у Краснодарському краї рф



Попередньо, було атакувано місцевий НПЗ. На місці події зафіксували пожежу. pic.twitter.com/xpLGqWcWi7 February 14, 2025

Зазначимо, що «Слов'янський нафтопереробний завод» БпЛА вже двічі атакували – у квітні та травні 2024 року. Після цього підприємство припиняло роботу. 8 лютого 2025 року підприємство знову було атаковане БПЛА.

Потужність заводу – 5,2 мільйона тонн на рік, його частка у загальному обсязі переробки нафти у Південному федеральному окрузі становить 9%.

Офіційного підтвердження поки немає.

Нагадаємо, у селі Єрохіно Тверської області у ніч проти 13 лютого дев’ять дронів вдарили по нафтоперекачувальній станції «Андреаполь», пошкоджено операторний вузл зв'язку та електрощитовий.

Міноборони, як завжди, заявило, що дев’ять дронів в області було збито. Проте ЗМІ виявили, що БпЛА не було знищено, а всі вони потрапили по НПС.

До слова, триває 1087-й день повномасштабної війни.