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У Саудівській Аравії розпочалися перемовини США та Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Саудівській Аравії розпочалися перемовини США та Росії
Зустріч нібито буде присвячена відновленню російсько-американських відносин, пишуть російські медіа
фото: росЗМІ

США на зустрічі представляють держсекретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волтц і спецпосланець із Близького Сходу Стів Віткофф

В Ер-Ріяді, Саудівській Аравія, 18 лютого розпочалися перші перемовини делегацій Росії та США. Про це повідомляють російські медіа.

РФ представляють глава МЗС Сергій Лавров і помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. США – держсекретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волтц і спецпосланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

Зустріч нібито буде присвячена відновленню російсько-американських відносин, пишуть російські медіа.

Також Кирил Дмитрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій, який відповідає за економічний аспект переговорів Росії і США, заявив, що нібито «санкції проти Росії вдарили по США сильніше, ніж по Росії».

Як відомо, Україна не бере участі у цих перемовинах.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні. 

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Теги: санкції путін Сергій Лавров Саудівська Аравія Україна президент радник диктатор Марко Рубіо

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