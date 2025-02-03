На фронті загинув командир «Гострих Картузів» Антон Спіцин

Антон Спіцин воював з перших днів повномасштабного вторгнення

Співзасновник і командир групи спеціального призначення «Гострі картузи» Національної гвардії України Антон Спіцин загинув на фронті. Про це повідомив його брат Олександр Спіцин.

Олександр Спіцин зауважив, що військовий отримав у бою поранення несумісні з життям.

Антон Спіцин із братом Олександром фото: Олександр Спіцин/Facebook

«Сьогодні для мене найчорніший та найтяжчий день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм.... В бою отримав поранення несумісні з життям і назавжди пішов на небеса... Спи спокійно брате», – написав Олександр Спіцин.

Центр спеціального призначення НГУ «Омега» повідомляє, що Антон Спіцин воював з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час виконання бойового завдання спецпризначенець отримав поранення. Лікарі боролися за його життя, але не змогли врятувати військового.

Підрозділ «Гострі картузи» складається з добровольців, які стали на захист Харкова ще в лютому 2022 року. Спочатку вони діяли в цивільному одязі, використовуючи трофейну та волонтерську зброю. Згодом стали частиною Сил оборони і виконували важливі завдання на передовій. Бійці цього підрозділу обороняли Вовчанськ, а в жовтні 2024 року їх направили для захисту Покровська.

Також зазначається, що Антон Спіцин народився і виріс на Харківщині. До повномасштабного вторгнення мав свій будівельний бізнес, займався благодійною діяльністю – безкоштовно викладав англійську мову дітям-сиротам, за власний кошт здійснив ремонт у дитячому психоневрологічному санаторії.

фото: Центр спеціального призначення НГУ «Омега»

«Ми пам’ятатимемо Антона за його корисні справи, вірність Україні, роботу на перемогу і волелюбність. Спочивай з миром, побратиме. Слава українським полеглим воїнам! Ми помстимось за тебе!», – зазначає Центр спеціального призначення НГУ «Омега».

Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ капітан Іван Болотов. Про це в понеділок, 3 лютого, повідомила 831-ша бригада тактичної авіації.

Раніше на фронті загинув командир штурмової групи, професійний військовий, один із засновників київського Пласту Костянтин Жук із позивним Нельсон. Про це повідомив спецпідрозділ ГУР «Братство».