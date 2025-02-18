Зеленський зробив заяву після переговорів США та Росії в Ер-Ріяді

Сьогодні, 18 лютого, в Саудівській Аравії завершилася перша сесія російсько-американських переговорів

Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи переговори американської та російської сторін в Ер-Ріяді.

За словами президента, на початку повномасштабного вторгнення РФ поставила ультиматум зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями Росії, а також росіяни хотіли поставити в Україні проросійське керівництво держави, «щоб воно повністю було у вертикалі Путіна».

«І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь переговори, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну, знову про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде», – каже він.

Президент додав, що «жодних домовленостей ні під час окупації Київщини росіянами, жодних домовленостей під час зустрічі у Білорусі, жодних домовленостей під час зустрічі у Туреччині у нас з росіянами не було».

‼️Враження таке, що рф і США зараз обговорюють ультиматум росії, який Путін поставив на початку повномасштабної війни, - президент Зеленський на брифінгу в Анкарі



📹Новини. Live pic.twitter.com/F1m76kAxkZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 18, 2025

«Я, як президент України, нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався. І не збираюся», – додав президент.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.