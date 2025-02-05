«Логістичний об'єкт армії Росії». ЦПД прокоментував нічну атаку на нафтобазу

У ніч проти 5 лютого у Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Регіон був під атакою дронів

Основна продукція нафтобази – бензин прямої перегонки, дизельне паливо, мазут, що постачається збройним силам Росії

Атакована нафтобаза «Албашьнефть» в Краснодарському краї належить нафтопереробному підприємству, яке здатне переробляти до 320 тис тонн нафти на рік. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, основна продукція нафтобази – бензин прямої перегонки, дизельне паливо, мазут, що постачається збройним силам Росії.

🔥Відео, як горить-палає цистерна з нафтопродуктами у Канівському районі Краснодарського краю, куди влучили уламки збитих російським ПеВеО дронів, публікують місцеві пабліки



У той же час губернатор краю Кондратьєв заявив,що "вогонь уже локалізували - ніхто не постраждав". pic.twitter.com/B8dxWnBt5k — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 5, 2025

«Це ще один логістичний об‘єкт російської армії», – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого у Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Регіон був під атакою дронів. Безпілотники летіли курсом на нафтопереробний завод.

Губернатор Краснодарського краю заявив, що у станиці Новомінській Канівського району уламки БпЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів.

Зазначається, що дрони, ймовірно, летіли курсом на нафтобазу ТОВ «Албашнефть» .Адже це єдине нафтопереробне підприємство, розташоване біля Канівського району у Краснодарському краї.

Як повідомлялось, БпЛА вдарили по одній із ключових комбінованих установок Астраханського заводу. Невідомі дрони атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ).

Раніше ми писали, що у ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу». Цей НПЗ виробляв бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувавав цим російську армію.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.