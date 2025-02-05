Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Логістичний об'єкт армії Росії». ЦПД прокоментував нічну атаку на нафтобазу

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Логістичний об'єкт армії Росії». ЦПД прокоментував нічну атаку на нафтобазу
У ніч проти 5 лютого у Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Регіон був під атакою дронів
фото: скриншот відео

Основна продукція нафтобази – бензин прямої перегонки, дизельне паливо, мазут, що постачається збройним силам Росії

Атакована нафтобаза «Албашьнефть» в Краснодарському краї належить нафтопереробному підприємству, яке здатне переробляти до 320 тис тонн нафти на рік. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, основна продукція нафтобази – бензин прямої перегонки, дизельне паливо, мазут, що постачається збройним силам Росії. 

«Це ще один логістичний об‘єкт російської армії», – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого у Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Регіон був під атакою дронів. Безпілотники летіли курсом на нафтопереробний завод

Губернатор Краснодарського краю заявив, що у станиці Новомінській Канівського району уламки БпЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. 

Зазначається, що дрони, ймовірно, летіли курсом на нафтобазу ТОВ «Албашнефть» .Адже це єдине нафтопереробне підприємство, розташоване біля Канівського району у Краснодарському краї.

Як повідомлялось, БпЛА вдарили по одній із ключових комбінованих установок Астраханського заводу. Невідомі дрони атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ). 

Раніше ми писали, що у ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу». Цей НПЗ виробляв бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувавав цим російську армію.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.

Читайте також:

Теги: бензин завод нафтопродукти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм
Зруйновано частину будівлі міськради. Зеленський показав наслідки атаки на Ізюм
Вчора, 13:44
Росіянка брала участь у пропагандистських зустрічах з міністром закордонних справ Росії Лавровим
Після запиту українського журналіста Федерація каное перевірить росіянку Міназову
3 лютого, 15:58
Кандибор наголосив, що під час тривоги всі люди перебували в безпечних місцях
Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади
29 сiчня, 16:20
Головні новини ночі проти 26 січня
Атака дронів на Рязанський НПЗ, побиття підлітка у Києві: головне за ніч
26 сiчня, 06:01
У Воронезькій області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
У Воронезькій області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
20 сiчня, 22:02
росіяни посилили тиск у центральній частині Донецької області
РФ знову посилили тиск на Велику Новосілку Донецької області: названо мету
19 сiчня, 14:22
Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві
Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку
13 сiчня, 12:15
Танкеру Eventin 18 років, і він є частиною так званого російського «тіньового флоту»
Танкер «тіньового флоту» РФ, завантажений нафтою, дрейфує біля берегів Німеччини
10 сiчня, 16:20
Звіт ISW щодо війни в Україні 8 січня
ЗСУ мали успіх в Курщині, окупанти просунулися на чотирьох напрямках – карти ISW
8 сiчня, 05:55

Соціум

«Логістичний об'єкт армії Росії». ЦПД прокоментував нічну атаку на нафтобазу
«Логістичний об'єкт армії Росії». ЦПД прокоментував нічну атаку на нафтобазу
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
Зеленський дорікнув Такеру Карлсону за роботу на Путіна: деталі заяви
Зеленський дорікнув Такеру Карлсону за роботу на Путіна: деталі заяви
«Призову підлягають всі юнаки з 18 років». Ексміністр оборони Латвії розказав про підготовку до війни
«Призову підлягають всі юнаки з 18 років». Ексміністр оборони Латвії розказав про підготовку до війни
Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістали з річки тіла всіх загиблих
Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістали з річки тіла всіх загиблих
Космічне бомбардування Землі: які шанси людини загинути від уламків супутників
Космічне бомбардування Землі: які шанси людини загинути від уламків супутників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
38K
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
14K
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
10K
На Київщині знищено майже тонну небезпечних для здоров’я турецьких овочів
9684
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua