Збитковість «Укрзалізниці» вирішується не підвищенням тарифів, а повним реформуванням компанії – експерт

Жоден іноземний інвестор не прийде у нашу добувну галузь, якщо Укрзалізниця продовжить підвищувати тарифи на вантажі – Оринчак

Зараз всі активно обговорюють заяви американців та європейців щодо можливого залучення іноземних компаній до видобутку українських рідкісноземельних ресурсів. Однак важливо розуміти, що жоден інвестор не прийде працювати у країну, де державний залізничний монополіст має недержавницьку позицію і постійно підвищує тарифи на перевезення вантажів. Про це заявила виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак, коментуючи ініціативу «УЗ» щодо підвищення тарифу на вантажі на 37%.

«Зараз лунають заяви від Трампа, від Шольца стосовно добувної галузі. Ну, мені дуже цікаво послухати, які тарифи «Укрзалізниця» запропонує іноземним інвесторам. Це саме той показник, на який зовнішні інвестори будуть звертати увагу. Тому що вони будуть складати цифри і дивитися, наскільки вигідно розробляти в Україні родовища і наскільки вигідно в Україні працювати у добувній сфері», – зауважила Оринчак.

За її словами, зараз навіть у міністерстві економіки не володіють повною інформацією щодо реального стану справ на залізниці. Тому необхідно передусім провести повний аудит компанії, та реструктуризувати її – тому що зараз «УЗ» виглядає як «кишенькова структура керівництва та Наглядової ради».

«Щоб керувати монополістом, треба дуже глибоко розбиратися в їхній структурі, макроекономічних та фінансових показниках, фінмоделі і т.д. Тому перш за все треба зробити аудит. Я дуже сумніваюся, що Мінекономіки володіє реальними цифрами, якими володіє на сьогоднішній день голова і члени Наглядової ради. Натомість позиція «УЗ» – це не про зростання економіки і не про збереження бізнесу. Це абсолютно недержавницька позиція», – підкреслила Оринчак.

Як відомо, експерти та бізнес-асоціації звинуватили «Укрзалізницю» у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торгівельній палаті (ACC), крім тарифів, «УЗ» збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.