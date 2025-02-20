Зеленський проводить зустріч із Келлогом: деталі

Фінального спільного брифінгу для преси після зустрічі не буде

Президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник президента США Кіт Келлог проводять спільну зустріч у Києві. Кореспондент «Главкома» зауважує, що попри очікування, сторони домовилися, що після переговорів не буде фінального спільного брифінгу для преси.

«На прохання американської сторони формат заходу – протокольна зйомка. Заяви, запитання і відповіді не передбачені», – сказав речник президента Сергій Никифоров.

Зауважимо, що глава України Володимир Зеленський повідомляв, що проведе зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом 20 лютого.

«Для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є нашою метою. І головне – щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами», – казав Зеленський.

Нагадаємо, що 19 лютого спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів в Україні свою першу зустріч. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, вона була «предметною».