Гройсман сьогодні збирає засідання Кабміну



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Початок заходу заплановано на 11:00

Сьогодні, 5 червня, під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана відбудеться засідання Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«5 червня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - йдеться в анонсі.

Початок заходу заплановано на 11:00.

Як повідомлялося, минулої середи, 29 травня, засідання Кабінету міністрів не було, оскільки Верховна Рада наступного дня, 30 травня, розглядала заяву Гройсмана про відставку.

Тоді у парламенті не вистачило голосів для відставки прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський під час інавгураційного виступу запропонував уряду піти у відставку. В той же день Гройсман заявив, що піде у відставку. На терміновому брифінгу він закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Гройсман також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

22 травня Гройсман провів саме коротке засідання уряду, більшу частину якого припало на виступ прем’єра. Тоді він ще раз підтвердив намір про відставку.

В неділю, 26 травня, Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з БПП. Після цієї заяви Народний фронт зібрав засідання фракції, на якому депутатам заявили, що партійного списку не буде, і всі охочі можуть йти по мажоритарці.