Під Офісом президента та резиденцією Зеленського протестують через «патрулювання» з «ДНР»



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Під Офісом президента протестують через «спільне патрулювання» з «ДНР» Фото: Укрінформ

Активісти виступають проти ідеї так званого «спільного патрулювання» українських позицій на Донбасі з представниками «ДНР»

Активісти проводять акції протесту під ОПУ та резиденцією глави держави Володимира Зеленського у Конча-Заспі, аби донести свою позицію щодо ідеї про участь представників ОРДО у спільному патрулюванні в районі селища Шуми.

Під ОПУ захід проходить спокійно, люди стоять, тримаючи у руках прапори України.

«Люди збираються під Офісом Президента на мітинг, який був спровокований діями влади стосовно присутності представників «ДНР» чи військових Російської Федерації на позиціях Збройних сил України. Людей це дуже обурило, тому була анонсована акція під Офісом Президента. Наші друзі анонсували акцію у Конча-Заспі під будинком Зеленського. І вона також там зараз відбувається. Це скоординовані дві акції, метою яких є недопущення проведення спільних інспекцій на позиціях ЗСУ», - сказав ветеран АТО і громадський діяч Олександр Погребиський.

За його словами, представники низки громадських організацій та активісти мають намір також у понеділок вийти із акцією протесту до Верховної Ради. Їхня вимога – створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування вбивств українських військових на Донбасі.

Інші активісти зібралися біля ТРЦ «Магеллан« (метро «Теремки») і звідти вирушили до резиденції Зеленського.

«Автомобільна РОК-інспекція» під стінами резиденції Володимира Зеленського pic.twitter.com/O5e2XKuSpr — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 10, 2020

Як зазначив співкоординатор Руху опору капітуляції Мирослав Гай, який бере участь у заході, попри те, що це інспектування вирішили-таки скасувати, він не упевнений, що у подальшому його не здійснять.

Автомобільна РОК-інспекція під резиденцією Зеленського у Конча-Заспі pic.twitter.com/FYPgjejPwb — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 10, 2020

«Ми хочемо, щоб в Офісі президента зрозуміли, що громадянське суспільство та патріоти є ефективним запобіжником для капітуляції, ми не дозволимо їм грати у піддавки із Кремлем, посіпаками Путіна, виконувати забаганки Росії», - сказав він.

Гай наголосив, що акція є символічною, вона об'єднує патріотів, які хочуть донести свою позицію, але не має на меті якихось незаконних дій.

Джерело: Укрінформ