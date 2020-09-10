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    Суспільство

    Зеленський і Меркель поговорили по телефону про Донбас

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    Зеленський поінформував канцлера ФРН про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні - Зеленський і Меркель поговорили по телефону про Донбас
    Зеленський поінформував канцлера ФРН про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні

    Розмова відбулася після обіду 10 вересня

    Президент Володимир Зеленський та канцлер Ангела Меркель провели телефонну розмову. Про це повідомив у Twitter посол України в Берліні Андрій Мельник.

    Зазначається, що розмова відбулася після обіду 10 вересня.

    Як повідомляється на сайті президента, глава української держави поінформував канцлера ФРН про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні.

    Зеленський також подякував ФРН за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

    Зі свого боку Ангела Меркель запевнила, що Німеччина продовжуватиме докладати всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі.

    Зазначається, що при цьому вона наголосила на важливості виконання Паризьких домовленостей, досягнутих у нормандському форматі, передусім дотримання сторонами режиму припинення вогню.

    Лідери двох країн відзначили важливість подальшої координації кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, а також висловили сподівання, що завтрашня зустріч радників лідерів країн Нормандського формату принесе чіткі рішення та результати, і що невдовзі після цього відбудеться зустріч лідерів «нормандської четвірки».

    Як повідомлялося, у Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

    Донбас Німеччина Ангела Меркель Володимир Зеленський президент
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