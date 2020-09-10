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    Суспільство

    Зеленський призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані

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    Зеленський звільнив Геннадія Надоленка з посади Надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі, а також&nbsp;Олександра Горіна з посади посла в Південній Кореї - Зеленський призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані
    Зеленський звільнив Геннадія Надоленка з посади Надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі, а також Олександра Горіна з посади посла в Південній Кореї

    Послом в Ізраїлі став Євген Корнійчук, а в Казахстані - Петро Врублевський

    Президент Володимир Зеленський 10 вересня підписав укази про звільнення та призначення кількох дипломатичних представників України. Тексти указів №385/2020 та №386/2020 розміщені на сайті глави держави.

    Зокрема, Зеленський звільнив Геннадія Надоленка з посади Надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі. На цю посаду він призначив Євгена Корнійчука.

    Також посольство України в Казахстані очолив Петро Врублевський. Крім того, Зеленський звільнив Олександра Горіна з посади посла в Південній Кореї.

    Петро Врублевський донедавна був радником-посланником у посольстві України в Білорусі.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський у середині серпня призначив послів у Мексику та на Кіпр. 

    Нагадаємо, Зеленський призначив послом України у Франції Вадима Омельченка замість Олега Шамшура.

    Також повідомлялося, що новий український посол в Узбекистані прибув у Ташкент разом з песиком (фото).

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