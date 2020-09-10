ДБР викликало Богдана на допит



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Андрій Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року

Екскерівника Офісу президента викликають як свідка для перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів з приводу ймовірних домовленостей з російськими чиновниками щодо Криму

Держбюро розслідувань викликає екскерівника Офісу президента Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів з приводу ймовірних домовленостей з російськими чиновниками щодо Криму. Про це повідомляється на сайті ДБР.

У відомстві зазначили, що 9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовцями питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що не передбачені законами та нормативно-правовими актами або директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ.

«З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів у якості свідка. ДБР вже направило повістку про виклик на адресу його реєстрації», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося 9 вересня, ексголова Офісу президента України Андрій Богдан повідомив, що через погрози залишив Україну.

Раніше вийшло інтерв'ю Богдана, де він заявив, що наразі з образу «свого хлопця», який був під час виборчої кампанії, Володимира Зеленського перетворюють на «Брежнєва».

Богдан зізнався, що коли Володимир Зеленський його звільняв, то порівняв із некоханою жінкою.

Він розповів, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко та про те, що у «Слузі народу» багато дурнів.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

В середині серпня спалили автівку Богдана.