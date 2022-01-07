США та Японія поглиблять оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю

Блінкен: американсько-японський альянс «має не тільки зміцнювати наявні у нас інструменти, а й розробляти нові»

Сторони підпишуть п'ятирічну угоду про базування американських військ в Японії

Сполучені Штати Америки та Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії оборонним загрозам, включно з гіперзвуковими та космічними можливостями. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Сполучені Штати і Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії військовим загрозам, що виникають, включно з гіперзвуковими і космічними», – цитують ЗМІ заяву Блінкена на відкритті віртуальної зустрічі глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

За його словами, американсько-японський альянс «має не тільки зміцнювати наявні у нас інструменти, а й розробляти нові».

«Ми запускаємо нову угоду про дослідження та розробки, яка полегшить нашим вченим, нашим інженерам і керівникам програм співпрацю з проблем, пов'язаних з обороною, від протидії гіперзвуковим загрозам до розширення можливостей космічного базування», – додав Блінкен.

В якості загрози він назвав Росію та Китай, які «на суші, на морі, у космосі, кіберпросторі порушують міжнародні норми», згадавши «нарощування військової могутності Росії проти України», «провокаційні» дії Пекіна щодо Тайваню, а також останній пуск ракети Північною Кореєю.

При цьому Блінкен наголосив, що Москва та Пекін «поглиблюють двосторонню військову співпрацю». Він також повідомив, що сторони підпишуть п'ятирічну угоду про базування американських військ в Японії.

До слова, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію на кордоні України із «Бухарестською дев'яткою»