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    США та Японія поглиблять оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю

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    Блінкен: американсько-японський альянс &laquo;має не тільки зміцнювати наявні у нас інструменти, а й розробляти нові&raquo; - США та Японія поглиблять оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю
    Блінкен: американсько-японський альянс «має не тільки зміцнювати наявні у нас інструменти, а й розробляти нові»
    Фото: afp.com

    Сторони підпишуть п'ятирічну угоду про базування американських військ в Японії

    Сполучені Штати Америки та Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії оборонним загрозам, включно з гіперзвуковими та космічними можливостями. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

    «Сполучені Штати і Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії військовим загрозам, що виникають, включно з гіперзвуковими і космічними», – цитують ЗМІ заяву Блінкена на відкритті віртуальної зустрічі глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

    За його словами, американсько-японський альянс «має не тільки зміцнювати наявні у нас інструменти, а й розробляти нові».

    «Ми запускаємо нову угоду про дослідження та розробки, яка полегшить нашим вченим, нашим інженерам і керівникам програм співпрацю з проблем, пов'язаних з обороною, від протидії гіперзвуковим загрозам до розширення можливостей космічного базування», – додав Блінкен.

    В якості загрози він назвав Росію та Китай, які «на суші, на морі, у космосі, кіберпросторі порушують міжнародні норми», згадавши «нарощування військової могутності Росії проти України», «провокаційні» дії Пекіна щодо Тайваню, а також останній пуск ракети Північною Кореєю.

    При цьому Блінкен наголосив, що Москва та Пекін «поглиблюють двосторонню військову співпрацю». Він також повідомив, що сторони підпишуть п'ятирічну угоду про базування американських військ в Японії.

    До слова, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію на кордоні України із «Бухарестською дев'яткою»

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    Теги: Росія США Японія війна Китай влада Ентоні Блінкен
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    США та Японія поглиблять оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю