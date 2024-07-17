«Намагаюся усіма способами»: Безугла взялася за Зеленського

Безугла заявила, що має відкритий конфлікт з комітетом з національної безпеки, тож вона ухвалила рішення залишити фракцію «Слуга Народу».

Нардепка розповіла, що прагне поговорити із Зеленським, проте перед нею «постає заслін із «професіоналів»

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що вона не може потрапити на прийом до президента Володимира Зеленського, аби розповісти йому про ситуацію у війську та у Верховній Раді. Про це нардепка повідомила на Facebook.

«А що ж Президент? Мені боляче, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із «професіоналів». Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо», – зауважила політикиня.

Також Безугла у дописі пригадала нещодавнє викриття, яке стосується нардепа Миколи Задорожнього – його підозрюють у вимаганні 3,4 млн грн хабара. Також розповіла про депутатів та працівників Верховної Ради, яких підозрювали у зв'язках із Росією.

Врешті-решт нардепка заявила, що має відкритий конфлікт з комітетом з національної безпеки «на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію», та отримує «атаки» від членів фракції. Тому вона ухвалила рішення залишити фракцію «Слуга Народу».

«Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально», – наголосила політикиня. За її словами, вона вже надіслала заяву про вихід з парламентської фракції, а заяву мають зачитати цього тижня.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Раніше, 5 січня Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Також народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Згодом стало відомо, що народний депутат Федір Веніславський подасть заяву до Державного бюро розслідувань на свою колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу. Причиною цьому стало розголошення Безуглою інформації із закритого засідання комітету.