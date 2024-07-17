Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Намагаюся усіма способами»: Безугла взялася за Зеленського

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Намагаюся усіма способами»: Безугла взялася за Зеленського
Безугла заявила, що має відкритий конфлікт з комітетом з національної безпеки, тож вона ухвалила рішення залишити фракцію «Слуга Народу».
фото: Facebook/Мар'яна Безугла

Нардепка розповіла, що прагне поговорити із Зеленським, проте перед нею «постає заслін із «професіоналів»

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що вона не може потрапити на прийом до президента Володимира Зеленського, аби розповісти йому про ситуацію у війську та у Верховній Раді. Про це нардепка повідомила на Facebook.

«А що ж Президент? Мені боляче, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із «професіоналів». Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо», – зауважила політикиня.

Також Безугла у дописі пригадала нещодавнє викриття, яке стосується нардепа Миколи Задорожнього – його підозрюють у вимаганні 3,4 млн грн хабара. Також розповіла про депутатів та працівників Верховної Ради, яких підозрювали у зв'язках із Росією.

Врешті-решт нардепка заявила, що має відкритий конфлікт з комітетом з національної безпеки «на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію», та отримує «атаки» від членів фракції. Тому вона ухвалила рішення залишити фракцію «Слуга Народу».

«Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально», – наголосила політикиня. За її словами, вона вже надіслала заяву про вихід з парламентської фракції, а заяву мають зачитати цього тижня.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Раніше, 5 січня Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Також народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Згодом стало відомо, що народний депутат Федір Веніславський подасть заяву до Державного бюро розслідувань на свою колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу. Причиною цьому стало розголошення Безуглою інформації із закритого засідання комітету.

Читайте також:

Теги: депутат Facebook президент Мар’яна Безугла Федір Веніславський конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через кульбіти діючого законодавства, мобілізувати можуть задовго до настання призовного віку
Мобілізація тих, кому до 25. Як виникла колізія і що з нею робити? Війна і право
11 липня, 09:00
Радник Байдена уточнив, що такий крок покликаний підтримати українське книговидавництво після того, як РФ зруйнувала друкарню у Харкові – одну з найбільших у Європі
США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів
24 червня, 20:45
За словами неназваного посадовця, Зеленський прибуде на саміт у Брюсселі, аби укласти угоду про гарантії безпеки з ЄС
Зеленський підпише безпекову угоду з ЄС під час саміту лідерів – ЗМІ
26 червня, 20:09
Потенційна дата дострокового висунення Байдена – 21 липня
Bloomberg: демократи можуть достроково висунути Байдена у президенти
2 липня, 02:50
«Якщо ви або хтось із ваших близьких постраждали від насильства чи опинились у загрозливій ситуації, обов’язково звертайтеся до фахівців»
У червні кияни вдвічі більше звертались за допомогою через домашнє насильство
3 липня, 21:46
За словами Зеленського, перевернути ситуацію на фронті можна буде у разі, якщо Україна отримає всю обіцяну допомогу від союзників
Зеленський розповів, коли очікувати нового контрнаступу
4 липня, 13:44
4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне
Комітет Ради схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне
4 липня, 14:19
Усім підрозділам на фронті найбільше бракує піхотинців
ЗСУ розповіли, яких військових бракує усім підрозділам на лінії фронту
13 липня, 17:38
Київський національний університет імені Тараса Шевченка було засновано в 1834 році
Київський університет імені Тараса Шевченка відзначає 190-річчя з дня відкриття
15 липня, 10:24

Політика

«Намагаюся усіма способами»: Безугла взялася за Зеленського
«Намагаюся усіма способами»: Безугла взялася за Зеленського
Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію
Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію
Зеленський нагородив іще 266 військових, 125 із них – посмертно
Зеленський нагородив іще 266 військових, 125 із них – посмертно
Верховний комісар ООН прибув в Україну і відвідав дитячу лікарню «Охматдит»
Верховний комісар ООН прибув в Україну і відвідав дитячу лікарню «Охматдит»
Позбавлення держнагород зрадників: Зеленський ініціював законопроєкт
Позбавлення держнагород зрадників: Зеленський ініціював законопроєкт
Україна відреагувала на абсурдний лист Медведчука до Трампа
Україна відреагувала на абсурдний лист Медведчука до Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
8236
Економічний комітет Ради викликав «на килим» міністра енергетики
7898
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
6485
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм
6181
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5266
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського

Новини

Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua