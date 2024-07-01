Водіям в Україні загрожують нові штрафи: зареєстровано законопроєкт

В Україні можуть запровадити нові штрафи для водіїв

В Україні для водіїв можуть запровадити новий штраф – за перевищення транспортом допустимого рівня шуму

В Україні водіїв можуть штрафувати за перевищення транспортом допустимого рівня шуму. Розмір штрафу становитиме від 17 тис. грн., у випадку повторного правопорушення – 34 тис. грн. Відповідний законопроєкт №9564, яким передбачено новий вид штрафу – за перевищення транспортом допустимого рівня шуму – внесли до Верховної Ради.

«Під час воєнного стану такі звуки шуму схожі на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів. Чим створюють уявлення про авіаційну та ракетну небезпеку, «відволікаючи Збройні Сили та правоохоронців», – йдеться в пояснювальній записці.

За порушення правил шумового режиму планується застосовувати штрафи та позбавлення посвідчення водія. Зокрема:

за перше порушення передбачено штраф у 17 тис. грн;

за повторне – штраф у 34 тис. грн та позбавлення права на керування транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців.

Як зазначається в картці законопроєкту, за повторне порушення можна буде відбутися лише штрафом.

Додамо, Верховна Рада може заповнити вакансії в Кабінеті міністрів на одному з найближчих пленарних засідань.