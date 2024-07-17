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Роман Червінський вийшов із СІЗО (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Роман Червінський вийшов із СІЗО (відео)
Суд дав можливість Червінському вийти на волю під заставу в 9 млн грн
скріншот з відео

Червінський подякував усім причетним за те, що допомогли йому вийти зі слідчого ізолятора

Ексрозвідник Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора. Про це стало відомо з трансляції нардепки Софії Фединої.

Зокрема, Червінський подякував усім причетним за те, що допомогли вийти йому під заставу.

Червінський та Федина
Червінський та Федина
фото: Facebook/Софія Федина

«Я не очікував до останнього моменту, що мене відпустять», – сказав він.

Нагадаємо, суд у справі колишнього військовослужбовця Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Романа Червінського дав можливість підозрюваному вийти на волю під заставу в 9 млн грн. Згодом стало відомо, що п'ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю фракцією «Європейська солідарність» вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського.

Раніше повідомлялося, що розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського перенесено на 13:00 24 липня. Причиною переносу стало те, що із чотирма потерпілими був розірваний договір щодо представництва їх інтересів у суді. Раніше ще двоє потерпілих заявляли, що не погоджуються із цим статусом і потерпілими себе не визнають. Загалом у справі проходило 17 потерпілих.

Загалом у справі проходило 17 потерпілих. Саме таку кількість осіб прокуратура викликала для свідчень на попередніх слуханнях.

Нагадаємо, Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Читайте також: Справа Червінського: матір розвідника звернулася до Зеленського 
Теги: Роман Червінський Софія Федина депутат Європейська солідарність

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