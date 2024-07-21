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Нардеп пояснив, чому було важливо утримувати Кринки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нардеп пояснив, чому було важливо утримувати Кринки
Після багатьох місяців боїв ЗСУ вийшли з Кринок
фото з відкритих джерел

За словами Костенка, цей плацдарм відіграв свою роль саме зі стратегічної точки зору

Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пояснив, який був сенс утримувати Кринки. Зокрема, в інтерв'ю Radio NV він відповів на запитання про відхід Збройних сил України з Кринок на лівобережжі Херсонської області та значення операції.

«Ми говоримо зараз просто про Кринки, не про все лівобережжя. Якщо говорити про все лівобережжя, там є присутність наших військ. Щодо Кринок, то в мене наша остання інформація, що ми повністю вийшли з цього населеного пункту у зв’язку з тим, що там вже неможливо утримувати позиції. Росіяни практично знищили цей населений пункт і там немає де триматись», – розповів нардеп.

Відповідаючи на запитання, чи був якийсь сенс, з військової точки зору, утримувати Кринки, адже стало відомо, що там сотні зниклих безвісти і є загиблі, депутат зазначив, що коли він «чує цих експертів, які розповідають…».

«По-перше, честь і слава всім тим, хто загинув в Кринках або пропав безвісти. Все-таки сподіваємося, що якась частина не загинула і в полоні, ми їх повернемо. Але якщо говорити безпосередньо про Кринки, там завдання ставилось одне з самого початку – це розвиток плацдарму і далі рух в напрямку Криму. Це стратегічні задачі», – сказав Костенко.

Він додав, що далі підрозділи українських військ зайняли Кринки та почали битися, зокрема біля Козачих Лагерів, та створили серію плацдармів, які відтягнули на себе велику кількість ворожих резервів і не дозволили цим резервам пересуватися на той самий Запорізький напрямок, коли «ми там робили спроби активних дій», та інші напрямки.

«Там, за деякими, скажімо так, донесеннями, стояла і зараз стоїть парашутно-десантна дивізія, яка була скута, в тому числі, і цими плацдармами, які, вони боялися, що будуть розвиватися далі. Якби не було цих Кринок і якби не було наших плацдармів, то вони б більш спокійно маневрували своїми силами і засобами на інші напрямки. І щонайменше могли б прорвати або завдати більших втрат на інших напрямках», – пояснив парламентар.

Так, за словами Костенка, «цей плацдарм відіграв свою роль ... саме зі стратегічної точки зору і з точки зору допомоги на інших напрямках».

Раніше стало відомо, що підрозділи Збройних сил України відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області. 

Читайте також: Відступ із Кринок: ЗСУ пояснили, як змінилася ситуація на лівобережжі Херсонщини
Теги: депутат росіяни Роман Костенко

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