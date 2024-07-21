Нардеп пояснив, чому було важливо утримувати Кринки

За словами Костенка, цей плацдарм відіграв свою роль саме зі стратегічної точки зору

Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пояснив, який був сенс утримувати Кринки. Зокрема, в інтерв'ю Radio NV він відповів на запитання про відхід Збройних сил України з Кринок на лівобережжі Херсонської області та значення операції.

«Ми говоримо зараз просто про Кринки, не про все лівобережжя. Якщо говорити про все лівобережжя, там є присутність наших військ. Щодо Кринок, то в мене наша остання інформація, що ми повністю вийшли з цього населеного пункту у зв’язку з тим, що там вже неможливо утримувати позиції. Росіяни практично знищили цей населений пункт і там немає де триматись», – розповів нардеп.

Відповідаючи на запитання, чи був якийсь сенс, з військової точки зору, утримувати Кринки, адже стало відомо, що там сотні зниклих безвісти і є загиблі, депутат зазначив, що коли він «чує цих експертів, які розповідають…».

«По-перше, честь і слава всім тим, хто загинув в Кринках або пропав безвісти. Все-таки сподіваємося, що якась частина не загинула і в полоні, ми їх повернемо. Але якщо говорити безпосередньо про Кринки, там завдання ставилось одне з самого початку – це розвиток плацдарму і далі рух в напрямку Криму. Це стратегічні задачі», – сказав Костенко.

Він додав, що далі підрозділи українських військ зайняли Кринки та почали битися, зокрема біля Козачих Лагерів, та створили серію плацдармів, які відтягнули на себе велику кількість ворожих резервів і не дозволили цим резервам пересуватися на той самий Запорізький напрямок, коли «ми там робили спроби активних дій», та інші напрямки.

«Там, за деякими, скажімо так, донесеннями, стояла і зараз стоїть парашутно-десантна дивізія, яка була скута, в тому числі, і цими плацдармами, які, вони боялися, що будуть розвиватися далі. Якби не було цих Кринок і якби не було наших плацдармів, то вони б більш спокійно маневрували своїми силами і засобами на інші напрямки. І щонайменше могли б прорвати або завдати більших втрат на інших напрямках», – пояснив парламентар.

Так, за словами Костенка, «цей плацдарм відіграв свою роль ... саме зі стратегічної точки зору і з точки зору допомоги на інших напрямках».

Раніше стало відомо, що підрозділи Збройних сил України відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.