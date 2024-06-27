Компенсація за зруйноване житло: «Дія» тестує нову послугу

Нова послуга також буде доступна для українців, у яких право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав

Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію». Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Розширюємо сервіс у «Дії», за допомогою якого українці подають заяви до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження та знищення житла через російську агресію. Скоро скористатися послугою зможуть всі українці, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване, в тому числі ті, у кого оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Нова послуга також буде доступна для українців, у яких право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав, та для тих, хто не має акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавався на програму «єВідновлення».

Зараз починається бета-тестування нового сервісу. Після успішного тесту він буде доступний для всіх.

Нагадаємо, уряд передбачив можливість для людей, які не мають Дії або смартфона, подавати заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення».

До відома, Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України.