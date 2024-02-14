Головна Країна Політика
search button user button menu button

Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувавти до військової служби

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувавти до військової служби
Новий законопроєкт покликаний мотивувати військових залишатися на службі навіть після отримання права на демобілізацію
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Документ пропонує запровадити систему виплат за знищену ворожу техніку, а також надбавки за вислугу років

У вівторок, 13 лютого, в Раду внесли законопроєкт №11012 щодо мотивації військової служби. Зокрема, він пропонує ввести нові доплати та пільги для військовослужбовців, а також право на демобілізацію, розповів у себе в Facebook співавтор документу депутат від «Голосу» Роман Костенко.

Нардеп наголосив, що держава має подбати про те, щоб досвідчені й професійні воїни хотіли залишитися у лавах ЗСУ навіть після отримання права на демобілізацію чи завершення контракту.

«Зараз нам необхідна трансформація від армії мобілізованих – до армії професійних мотивованих військовослужбовців. Для цього українським захисникам потрібна дієва та прогнозована система доплат, пільг та гарантій. В центрі уваги – безпосередні учасники бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Законопроєкт пропонує підвищити виплати за знищену російську техніку та ввести додаткові винагороди для командирів військових, які знищили техніку. Наприклад, за знищення ворожого танку нардепи пропонують виплачувати 370 тис грн, як і за артилерію, ЗРК чи систему ПВО окупантів. За збиття БПЛА, крилатої чи балістичної ракети пропонується виплачувати 100 тис грн.

10 фото
На весь екран

Також пропонується запровадити щомісячні надбавки за вислугу років:

  • для тих, хто служить не менше 12 міс (з яких шість – бере участь у бойових діях) зарплата становитиме 30 150 грн замість 20 100 грн;
  • для тих, хто служить 24 міс (з яких 12 – бере участь у бойових діях) – 40 200 грн.

Крім того, пропонується запровадити одноразову грошову допомогу для тих, хто після 24 лютого 2022 року уклав чи продовжив контракт на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану. Для солдатів сума складає 120 тис грн, для сержантів та старшин – 160 тис грн, для офіцерів – 200 тис грн. Ті, хто може звільнитися зі служби, але продовжує служити, буде отримувати щомісячні доплати у розмірі 10 тис грн.

Законопроєкт пропонує й інші пільги для військових, серед яких – страхування життя, знижки на розмитнення авто, пільгові ставки на житло тощо. Окрім того, депутати хочуть закріпити норми щодо демобілізації: військові зможуть звільнитися після 36 міс безперервної служби або через 18 міс, з яких 12 – виконуючи бойові накази.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

Читайте також: Масштабна хвиля мобілізації в Україні. Економічний експерт попередив про наслідки
Теги: законопроєкт Роман Костенко пільги військові зарплата депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кім Чен Ин зазначив що деякі економічні установи у країні простоюють
Кім Чен Ин визнав, що не може впоратись із економікою у КНДР
26 сiчня, 09:38
ЗСУ з вигідніших рубежів завдають росіянам дуже серйозних втрат
Загарбники шкодують, що зайшли у село Крохмальне на Харківщині: ЗСУ пояснили, чому
27 сiчня, 17:20
КНДР продовжує запуск крилатих ракет
КНДР втретє за тиждень запустила крилаті ракети у Жовте море
30 сiчня, 08:16
Херсон, який постраждав від бомбардування 2 лютого
Загибель волонтерів у Бериславі через атаку РФ. Франція почала розслідування
3 лютого, 03:50
Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні
Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні
5 лютого, 03:10
Трамп розкритикував законопроєкт з регулювання міграції
Трамп виступив проти угоди, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні
5 лютого, 19:59
Держдума РФ може дозволити встановлювати шлюбні відносини через суд
Путін вигадав, як змусити росіянок активніше відпускати чоловіків на війну
6 лютого, 14:35
Майже кожен п'ятий роботодавець залишить зарплати працівників без змін
Підвищення зарплат під час війни: українські компанії повідомили, чого чекати їхнім працівникам
12 лютого, 13:35
25-річний Святослав Кондрат за своє коротке молоде життя мав за плечима чималий досвід та безліч яскравих сторінок
Повернувся з-за кордону, аби знову стати на захист України. Згадаймо Святослава Кондрата
Вчора, 09:00

Політика

Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувавти до військової служби
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувавти до військової служби
Сирський та Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі: деталі
Сирський та Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі: деталі
10 років війни. Як Україна змінювала головнокомандувачів ЗСУ
10 років війни. Як Україна змінювала головнокомандувачів ЗСУ
Зеленський повідомив, кого призначив на посаду уповноваженого з гарантій безпеки (відео)
Зеленський повідомив, кого призначив на посаду уповноваженого з гарантій безпеки (відео)
Зеленський вводить нову посаду: деталі
Зеленський вводить нову посаду: деталі
Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської РДА
Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської РДА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
17K
Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка
9398
Сенат США схвалив допомогу Україні
8017
Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд
6731
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
6040
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки

Новини

Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Вчора, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Вчора, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
12 лютого, 06:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua