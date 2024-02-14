Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувавти до військової служби
Документ пропонує запровадити систему виплат за знищену ворожу техніку, а також надбавки за вислугу років
У вівторок, 13 лютого, в Раду внесли законопроєкт №11012 щодо мотивації військової служби. Зокрема, він пропонує ввести нові доплати та пільги для військовослужбовців, а також право на демобілізацію, розповів у себе в Facebook співавтор документу депутат від «Голосу» Роман Костенко.
Нардеп наголосив, що держава має подбати про те, щоб досвідчені й професійні воїни хотіли залишитися у лавах ЗСУ навіть після отримання права на демобілізацію чи завершення контракту.
«Зараз нам необхідна трансформація від армії мобілізованих – до армії професійних мотивованих військовослужбовців. Для цього українським захисникам потрібна дієва та прогнозована система доплат, пільг та гарантій. В центрі уваги – безпосередні учасники бойових дій», – йдеться у повідомленні.
Законопроєкт пропонує підвищити виплати за знищену російську техніку та ввести додаткові винагороди для командирів військових, які знищили техніку. Наприклад, за знищення ворожого танку нардепи пропонують виплачувати 370 тис грн, як і за артилерію, ЗРК чи систему ПВО окупантів. За збиття БПЛА, крилатої чи балістичної ракети пропонується виплачувати 100 тис грн.
Також пропонується запровадити щомісячні надбавки за вислугу років:
- для тих, хто служить не менше 12 міс (з яких шість – бере участь у бойових діях) зарплата становитиме 30 150 грн замість 20 100 грн;
- для тих, хто служить 24 міс (з яких 12 – бере участь у бойових діях) – 40 200 грн.
Крім того, пропонується запровадити одноразову грошову допомогу для тих, хто після 24 лютого 2022 року уклав чи продовжив контракт на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану. Для солдатів сума складає 120 тис грн, для сержантів та старшин – 160 тис грн, для офіцерів – 200 тис грн. Ті, хто може звільнитися зі служби, але продовжує служити, буде отримувати щомісячні доплати у розмірі 10 тис грн.
Законопроєкт пропонує й інші пільги для військових, серед яких – страхування життя, знижки на розмитнення авто, пільгові ставки на житло тощо. Окрім того, депутати хочуть закріпити норми щодо демобілізації: військові зможуть звільнитися після 36 міс безперервної служби або через 18 міс, з яких 12 – виконуючи бойові накази.
Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.
7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.
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