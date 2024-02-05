Трамп виступив проти угоди, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні

Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті

Колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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На думку експрезидента США, «лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон».

Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні фото: скріншот

«Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії… Не будьте тупими! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію», – написав він.

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Нагадаємо, у Німеччині виникає побоювання стосовно можливого повернення до влади в США експрезидента Дональда Трампа, а також припинення американської допомоги Україні. Як вважають у Берліні, це може наблизити війну до німецької території.

До слова, президент України Володимир Зеленський сподівається, що в разі зміни влади у США після президентських виборів курс Вашингтона стосовно нашої країни не зміниться.