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КНДР втретє за тиждень запустила крилаті ракети у Жовте море

Ірина Озтурк
glavcom.ua
КНДР втретє за тиждень запустила крилаті ракети у Жовте море
КНДР продовжує запуск крилатих ракет
фото: Yonhap

Yonhap: КНДР провела третє за тиждень випробування крилатих ракет

КНДР втретє за тиждень провела пуски крилатих ракет у бік Жовтого моря, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Республіки Корея. Число випробуваних у вівторок, 30 січня, боєприпасів невідоме. Про це пише Yonhap.

«Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші військові тісно координують свої дії зі США, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї», – цитує агентство повідомлення військового відомства.

Попередні рази випробування проводились 24-го та 28 січня. Тоді кількість випущених Пхеньяном крилатих ракет також була невідома.

Раніше КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.

Наприкінці листопада Міноборони КНДР повідомило про поновлення всіх військових заходів, призупинених у 2018 році за угодою з Південною Кореєю. У відомстві заявили, що на Корейському півострові продовжується «найгостріше у світі військове протистояння». Якщо там через «найменший випадковий чинник» трапиться бойове зіткнення, воно може вилитися в «тотальну війну».

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявляв, що Пхеньян не шукає війни, проте не має наміру її уникати. За його словами, вторгнення навіть на «0,001 міліметра» з Півдня розцінюватиметься як провокація війни.

Читайте також: Кім Чен Ин визнав, що не може впоратись із економікою у КНДР
Теги: Міноборони військові навчання військові навчання провокація Північна Корея Кім Чен Ин ракета

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