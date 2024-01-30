КНДР втретє за тиждень запустила крилаті ракети у Жовте море
Yonhap: КНДР провела третє за тиждень випробування крилатих ракет
КНДР втретє за тиждень провела пуски крилатих ракет у бік Жовтого моря, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Республіки Корея. Число випробуваних у вівторок, 30 січня, боєприпасів невідоме. Про це пише Yonhap.
«Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші військові тісно координують свої дії зі США, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї», – цитує агентство повідомлення військового відомства.
Попередні рази випробування проводились 24-го та 28 січня. Тоді кількість випущених Пхеньяном крилатих ракет також була невідома.
Раніше КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.
Наприкінці листопада Міноборони КНДР повідомило про поновлення всіх військових заходів, призупинених у 2018 році за угодою з Південною Кореєю. У відомстві заявили, що на Корейському півострові продовжується «найгостріше у світі військове протистояння». Якщо там через «найменший випадковий чинник» трапиться бойове зіткнення, воно може вилитися в «тотальну війну».
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявляв, що Пхеньян не шукає війни, проте не має наміру її уникати. За його словами, вторгнення навіть на «0,001 міліметра» з Півдня розцінюватиметься як провокація війни.
Коментарі — 0