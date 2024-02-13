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Масштабна хвиля мобілізації в Україні. Економічний експерт попередив про наслідки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Масштабна хвиля мобілізації в Україні. Економічний експерт попередив про наслідки
«Мобілізація більш ніж 15% чоловіків, які ще не мобілізовані, призведе до економічного колапсу в країні»
фото: Depositphotos

Експерт підкреслив, що підприємствам потрібно надати можливість бронювати критично важливий персонал

Мобілізація має бути проведена максимально свідомо, аби не спровокувати економічний колапс в Україні, адже збільшення витрат на армію понад нинішній рівень може бути лише в тому випадку, якщо буде значне зростання економіки. Таку думку висловив доктор економічних наук Андрій Длігач. 

«Мобілізація більш ніж 15% чоловіків, які ще не мобілізовані, призведе до економічного колапсу в країні. Ця межа чітко прорахована, тому влада повинна віддати пріоритет «білому» бізнесу, який платить податки і має офіційні заробітні плати», – наголосив Длігач.

Експерт підкреслив, що таким підприємствам потрібно надати можливість бронювати критично важливий персонал: без цього подальша мобілізація призведе до проблем в роботі підприємств і вдарить по економіці в цілому.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис грн. Ця схема викликала хвилю критики від експертів та військових як така, що може спровокувати розкол у суспільстві.

Крім того, це може призвести до колапсу у найбільших сферах української економіки – аграрній та промисловій, де традиційно зайнято багато працівників, але зарплати менші, ніж вказана Кабміном «стеля».

Теги: податки бізнес мобілізація влада

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