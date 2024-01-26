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Кім Чен Ин визнав, що не може впоратись із економікою у КНДР

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кім Чен Ин визнав, що не може впоратись із економікою у КНДР
Кім Чен Ин зазначив що деякі економічні установи у країні простоюють
фото із відкритих джерел

Кім Чен Ин зазначив, що економіка в регіонах перебуває в «жахливій ситуації»

Лідер КНДР Кім Чен Ин визнав, що економіка його країни перебуває у тяжкій ситуації.  Про це пише агенція Yonhap з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

«Нездатність забезпечити мешканців на місцях предметами першої необхідності – продовольством та споживчими товарами - перетворилася на серйозну політичну проблему, на яку наша партія та уряд ніколи не зможуть заплющити очі», – зазначив Кім Чен Ин.

Кім Чен Ин також повідомив, що економіка в регіонах перебуває в «жахливій ситуації», вказавши, що деякі відомства та економічні установи простоюють, займаються балаканею і нездатні шукати необхідні реалістичні можливості.

Лідер КНДР наголосив на важливості розвитку економіки в регіонах, де необхідно будувати сучасні заводи, пообіцявши серйозну підтримку з боку держави.

За повідомленням Yonhap, Кім Чен Ин також підписав указ про залучення солдатів Корейської народної армії для вирішення завдань з промислового розвитку регіонів.

У коментарі південнокорейського міністерства у справах об'єднання між тим йдеться, що вище керівництво Північної Кореї, ймовірно, вживає рішучих заходів щодо скорочення зростаючого розриву в економічному розвитку Пхеньяну та регіонів країни.

«Північна Корея сконцентрувала ресурси в Пхеньяні. Розрив між Пхеньяном і регіонами, ймовірно, став більшим, і влада зрозуміла, що ситуація погіршилася до такого рівня, який вимагає рішучіших заходів», – наводить агентство слова представника міністерства.

Втім, проблеми із економікою не заважають країні регулярно випробоувати нове озброєння та запускати ракети. Так, 25 січня Північна Корея заявила, що випробувала свою нову стратегічну крилату ракету

Ракета під назвою Pulhwasal-3-31 перебуває на стадії розробки. Пхеньян стверджує, що випробувальний запуск не вплинув на безпеку сусідніх країн. Зазначається, що випробування ракети також були частиною процесу оновлення системи озброєння країни.

Раніше КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня. 

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Теги: економіка Міноборони путін військові Північна Корея Кім Чен Ин озброєння балістичні ракети

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