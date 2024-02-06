Путін вигадав, як змусити росіянок активніше відпускати чоловіків на війну

Росіянки зможуть отримати всі виплати за загиблих окупантів, навіть якщо не перебували з ними у шлюбі

Співмешканкам загиблих в Україні росіян хочуть дозволити укладати з ними шлюб посмертно та отримувати право на спадщину, а також всі належні виплати. Відповідний законопроєкт надійшов на розгляд Держдуми РФ, пише moscowtimes.

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«Факт перебування у шлюбних відносинах може бути встановлений судом, якщо чоловік і жінка проживали спільно не менше трьох років або не менше одного року за наявності спільної дитини і вели спільне господарство», – йдеться у документі.

Суд повинен буде у рішенні про визнання шлюбних відносин вказати момент їх виникнення, що буде прирівняно до укладання офіційного шлюбу. Відомості про нього потім будуть внесені до Єдиного державного реєстру записів актів цивільного стану.

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Сім'ї загиблих окупантів на даний момент можуть отримати кілька одноразових виплат – гроші перераховуються дружині за її наявності, повнолітнім дітям чи законним представникам неповнолітніх дітей. За відсутності таких – батькам. Виплачується грошове забезпечення та щомісячна доплата, яку загиблий не встиг отримати. Відразу надається президентська виплата у розмірі 5 млн руб (2,07 млн грн). Крім того, сім'ї загиблого мають надати страхову виплату, яка у 2024 році становить 3,2 млн руб (1,3 млн грн).

Крім цього сім'ї загиблих росіян отримують щомісячні виплати: грошові компенсації у розмірі 22,9 тис руб (9500 грн), допомогу на дитину – 2,9 тис руб (1200 грн). Також виплачується пенсія за втратою годувальника – 7,6 тис руб (3100 грн) плюс соціальна доплата до прожиткового мінімуму.

До слова, Росія мобілізує приблизно 30 000 людей на місяць – близько 1000-1100 щодня. Заступник глави української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що мотивацією для росіян йти на війну є заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць.