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Путін вигадав, як змусити росіянок активніше відпускати чоловіків на війну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін вигадав, як змусити росіянок активніше відпускати чоловіків на війну
Держдума РФ може дозволити встановлювати шлюбні відносини через суд
фото з відкритих джерел

Росіянки зможуть отримати всі виплати за загиблих окупантів, навіть якщо не перебували з ними у шлюбі

Співмешканкам загиблих в Україні росіян хочуть дозволити укладати з ними шлюб посмертно та отримувати право на спадщину, а також всі належні виплати. Відповідний законопроєкт надійшов на розгляд Держдуми РФ, пише moscowtimes.

«Факт перебування у шлюбних відносинах може бути встановлений судом, якщо чоловік і жінка проживали спільно не менше трьох років або не менше одного року за наявності спільної дитини і вели спільне господарство», – йдеться у документі.

Суд повинен буде у рішенні про визнання шлюбних відносин вказати момент їх виникнення, що буде прирівняно до укладання офіційного шлюбу. Відомості про нього потім будуть внесені до Єдиного державного реєстру записів актів цивільного стану.

Сім'ї загиблих окупантів на даний момент можуть отримати кілька одноразових виплат – гроші перераховуються дружині за її наявності, повнолітнім дітям чи законним представникам неповнолітніх дітей. За відсутності таких – батькам. Виплачується грошове забезпечення та щомісячна доплата, яку загиблий не встиг отримати. Відразу надається президентська виплата у розмірі 5 млн руб (2,07 млн грн). Крім того, сім'ї загиблого мають надати страхову виплату, яка у 2024 році становить 3,2 млн руб (1,3 млн грн).

Крім цього сім'ї загиблих росіян отримують щомісячні виплати: грошові компенсації у розмірі 22,9 тис руб (9500 грн), допомогу на дитину – 2,9 тис руб (1200 грн). Також виплачується пенсія за втратою годувальника – 7,6 тис руб (3100 грн) плюс соціальна доплата до прожиткового мінімуму.

До слова, Росія мобілізує приблизно 30 000 людей на місяць – близько 1000-1100 щодня. Заступник глави української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що мотивацією для росіян йти на війну є заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць.

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Теги: росія законопроєкт гроші

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