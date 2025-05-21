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У які країни краще не їхати влітку: застереження МЗС Німеччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У які країни краще не їхати влітку: застереження МЗС Німеччини
Египет став небезпечним для відвідувачів
фото із відкритих джерел

Єгипет, Ізраїль Ліван та ще декілька країн небезпечні для туристів

У деяких країнах Середземномор'я наразі небезпечно. МЗС Німеччини попередило, куди влітку 2025 року краще не їздити. Про це пише «Главком» із посиланням на Аusnews.

Міністерство закордонних справ Німеччини наразі застерігає від поїздок до п'яти країн. Ці країни на південному та східному узбережжі отримали офіційні попередження або термінові рекомендації для туристів:

  • Єгипет (часткове попередження),
  • Ізраїль (часткове попередження),
  • Ліван (часткове попередження),
  • Сирія (повне попередження про поїздки),
  • Лівія (повне попередження про поїздки).

Єгипет: МЗС Німеччини попереджає про терористичну загрозу та військові конфлікти

Єгипет залишається одним із найпопулярніших напрямів для туристів, але МЗС Німеччини не рекомендує відвідувати деякі райони країни.

До списку входять північна частина Синайського півострова, прикордонна зона з Ізраїлем (за винятком Таби), а також віддалені області Сахари. У цих регіонах високий ризик терористичних атак та збройних зіткнень.

Навіть на півдні Сінаю, в популярних туристичних місцях на кшталт Шарм-ель-Шейха, поїздки рекомендується здійснювати тільки з провідником, який добре знає місцевість. Також туристів попереджають про небезпеку мінних полів, які не завжди добре позначені.

Решта країн, де чатує небезпека

Хоча Ізраїль та Ліван, як і раніше, відкриті для відвідування, Міністерство закордонних справ Німеччини попереджає, що значна частина цих країн належить до зон підвищеного ризику.

Там можливі проблеми на кордоні – допити, відмова у в'їзді чи обмеження, особливо якщо в паспорті є певні штампи чи подвійне громадянство.

Окремо наголошується на небезпеці поїздок у такі райони, як сектор Газа, Південний Ліван та Західний берег. Це пов'язано з військовими діями, конфліктами, нестабільною ситуацією і напруженістю всередині регіонів.

МЗС Німеччини також застерігає від поїздок до Сирії. Хоча в Сирії в грудні 2024 року відбулася зміна влади, ситуація в країні залишається дуже нестабільною.

Аналогічна ситуація й у Лівії. Незважаючи на перемир'я, яке було укладене у травні 2025 року, безпека в країні залишається під питанням. За даними МЗС Німеччини, державні служби працюють із перебоями, система охорони здоров'я зруйнована, а німецьке посольство у Тріполі закрите. Консульська допомога може бути надана тільки у виняткових випадках із сусіднього Тунісу.

Нагадаємо, тисячі іспанців вийшли на вулиці Канарських островів, Барселони, Валенсії та Мадрида з акціями протесту проти туризму. Іноземці, що відпочивають у містах, вимушено ховаються в готелях.

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Теги: Німеччина Ізраїль іноземці туризм посольство безпека Ліван подорож

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