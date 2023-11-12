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ISW повідомив, хто може бути причетним до ударів по території РФ за останні дні

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW повідомив, хто може бути причетним до ударів по території РФ за останні дні
В РФ стався вибух на пороховому заводі біля Котовська Тамбовської області
фото з відкритих джерел

Українська розвідка може бути причетна до вибухів на заводі в РФ

Головне управління військової розвідки (ГУР) України було причетне до щонайменше одного з трьох ударів по території Росії 10-11 листопада. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

За даними українського видання «Суспільне Крим», посилаючись на джерела в ГУР, відомо, що вони організували вибух на залізничних коліях у Рязанській області, що призвело до зірвання 19 вагонів вантажного поїзда рано вранці 11 листопада.

Джерела повідомили, що цей вибух може ускладнити поставки матеріально-технічного забезпечення російським військам у найближчий час. Відомий російський військовий блогер заявив, що потяг перевозив мінеральні добрива.

Московська залізниця заявила, що ситуація не торкнулася пасажирських і приміських поїздів і що РЖД створила штаб для координації будь-яких збоїв, викликаних сходом з рейок. Російське державне інформаційне агентство «Риа Новости» заявило, що сходження з рейок сталося через «втручання сторонніх осіб».

Також у ніч на 11 листопада в Росії пролунали два вибухи: один на пороховому заводі поблизу Котовська в Тамбовській області, а інший - неподалік від Коломни в Московській області, де, нібито збитий дрон впав на будівлю ДП «Конструкторське бюро машинобудування», яке займається виготовленням ракет «Кинджал» та «Іскандер».

Прессекретар ГУР, Андрій Юсов, 11 листопада наголосив, що не може офіційно ні підтвердити, ні спростувати інформацію про події в Росії, такі як вибух на пороховому заводі під Тамбовом або сходження потяга з рейок. Однак подібні акції будуть продовжуватися.

Українські чиновники на момент публікації не коментували удар у Коломні. Однак, міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю, опублікованому 11 листопада, заявив, що Україна відповість на російські удари по українській критичній інфраструктурі взимку взаємними ударами по російській енергетичній інфраструктурі, включаючи нафтогазову інфраструктуру.

Як повідомлялося, ввечері 10 листопада у російській Коломні Московської області прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери». 

Російські пабліки пишуть, що там начебто збили безпілотник. Також повідомляється, що збитий безпілотник нібито впав на дах підприємства. В двох корпусах вилетіли вікна, а також постраждали крівля та обшивка.

Також у ніч проти 11 листопада потужна пожежа спалахнула на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії. Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь. Площа займання становила близько 300 кв. м, рятувальникам вдалося її погасити за півтори години.

Міноборони РФ повідомило, що сили ППО нібито збили два українських БпЛА над територіями Смоленської та Московської областей.

За даними ЗМІ, українська військова розвідка може бути причетна до вибухів на заводах Росії, що сталися у ніч на 11 листопада. 

Теги: безпілотник Україна залізниця Міноборони РФ вибух розвідка

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