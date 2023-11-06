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Закупівля неякісної форми: ексзаступник міністра оборони підозрюється у розтраті майже млрд грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закупівля неякісної форми: ексзаступник міністра оборони підозрюється у розтраті майже млрд грн
Колишньому міністру загрожує до 12 років із конфіскацією майна
фото: СБУ

Через халатність посадовця військові ЗСУ не можуть використовувати форму, оскільки вона непридатна для експлуатації

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки заявили, що зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України. Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Правоохоронці не назвали імені фігуранта, однак підкреслили, що він був заступником міністра з 2021 по 2023 роки. Ймовірно йдеться про В'ячеслава Шаповалова, що обіймав відповідну посаду з 17 листопада 2021 року до 24 січня поточного року.

Зазначається, що у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Слідство встановило, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику – колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони. Наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, Рахункова палата України затвердила результати Аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству оборони для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців Збройних Сил України. 

У тексті доповіді повністю підтверджуються дані журналістського розслідування щодо завищення цін на продукти харчування, оприлюдненого у «Дзеркалі тижня» в січні цього року.

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Теги: Міноборони військові ДБР розслідування

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Кримінал

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