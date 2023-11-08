Переговори про вступ України в ЄС: Зеленський привітав рішення Єврокомісії

Зеленський: «Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок»

Єврокомісія сьогодні, 8 листопада, рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Президент Володимир Зеленський відреагував на історичне рішення в Telegram.

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«Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок – Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною», – заявив глава держави.

Президент укотре наголосив, що наша держава має бути у Євросоюзі.

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«Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Європейська комісія офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.