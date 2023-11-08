Закупівля дронів стане простішою. Міноборони підготувало постанову

Міноборони підготувало постанову, яка дасть змогу державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення

В Україні пропонують спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Йдеться про дрони DJI та Autel. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Зазначається, що Міноборони підготувало постанову, яка дасть змогу державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення (дрони DJI та Autel, FPV-коптери) без додаткових регуляцій.

Міністерство оборони і військові частини нарешті зможуть купувати «цивільні дрони», які класифікуються як дрони тактичного рівня.

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«Відповідний документ із постановою передаємо до Кабінету міністрів України для затвердження та підписання. Очікуємо на швидке ухвалення та впровадження постанови», – додали у відомстві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276).

Також в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.

До слова, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету.