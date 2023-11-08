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Закупівля дронів стане простішою. Міноборони підготувало постанову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Закупівля дронів стане простішою. Міноборони підготувало постанову
Міністерство оборони пропонує спростити процедуру закупівлі дронів
фото: Facebook/Міноборони

Міноборони підготувало постанову, яка дасть змогу державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення

В Україні пропонують спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Йдеться про дрони DJI та Autel. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що Міноборони підготувало постанову, яка дасть змогу державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення (дрони DJI та Autel, FPV-коптери) без додаткових регуляцій.

Міністерство оборони і військові частини нарешті зможуть купувати «цивільні дрони», які класифікуються як дрони тактичного рівня.

«Відповідний документ із постановою передаємо до Кабінету міністрів України для затвердження та підписання. Очікуємо на швидке ухвалення та впровадження постанови», – додали у відомстві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276).

Також в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.

До слова, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету. 

Читайте також: Дрони чи бруківка? Як парламент розкуркулює місцеві бюджети
Теги: безпілотник війна Міноборони

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