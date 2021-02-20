Порошенко підтримав санкції проти Медведчука та вказав на важливі законопроєкти

Петро Порошенко нагадав, що потужним бізнесменом Віктор Медведчук став ще за президентства Кравчука, а у велику політику повернувся за президентства Зеленського

П’ятий президент України очікує на подання щодо арешту народних депутатів, які потрапили під санкції

П’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко підтримав рішення РНБО і оприлюднений в суботу указ президента про застосування санкцій щодо Віктора Медведчука «як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам».

Про це повідомляється на сайті «Євросолідарності».

«Високо оцінюю роботу спецслужб, яким вдалося зібрати докази протиправних дій зазначених підсанкційних осіб і дати підстави для важливих ухвал Ради нацбезпеки та оборони. Очікую від СБУ та ГПУ негайних процесуальних дій щодо народних депутатів, які потрапили під санкції, а саме — подання до суду щодо обрання запобіжного заходу, який не може бути іншим, ніж арешт», – заявив Порошенко.

Він також закликав народних депутатів президентської фракції «Слуга народу» та інші політичні сили розглянути як першочергові законопроєкти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і законопроєкт щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну.

«Це дозволить зупиняти антиукраїнську діяльність не лише окремих політиків. але й політичних партій на кшталт ОПЗЖ», – додав п’ятий президент.

Порошенко ще звернувся до Нацради позбавити ліцензії телеканал «Наш», який став «головним рупором російської пропаганди після закриття каналів Козака-Медведчука».

«Висловлюю, однак, жаль з приводу того, що рішення щодо Медведчука Офіс президента супроводжує брудною кампанію проти мене особисто, поширюючи фейки, які не мають нічого спільного з реальністю. Доручаю адвокатам підготувати правову основу для позовів проти тих, хто поширює брехню та дезінформацію щодо мого ставлення особисто до Медведчука та ОПЗЖ», – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що потужним бізнесменом Віктор Медведчук став ще за президентства Кравчука, а у велику політику повернувся за президентства Зеленського на дострокових парламентських виборах 2019 року і місцевих 2020-го.

«Раджу не забувати, що нове керівництво Генеральної прокуратури спустило «на гальмах» кримінальну справу проти Медведчука за статтею «державна зрада», яку на початку 2019 року тодішня ГПУ порушила за заявою Ради національної безпеки та оборони. Тішу себе надією, що перші і поки що єдині за два роки державницькі рішення цієї влади віщують її поступовий відхід від хибної політики «какая разница» і від курсу на умиротворення агресора», – резюмував лідер «Європейської солідарності».

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкції РНБО набрали чинності 20 лютого.