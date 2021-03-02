«Із цим народом нескладуха». Медведчук не вірить, що українці його не люблять

Санкцій проти Медведчука підтримало 58% опитаних громадян

Одіозний народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук заявив, що не довіряє соцопитуванням. Про це він розповів в інтерв’ю ВВС.

Таку відповідь Медведчук дав на питання журналіста про те, чому українці так його не люблять. Зокрема, йдеться про те, що санкцій проти Медведчука підтримало 58% опитаних громадян.

«Неправильна постановка питання: чому українці так не люблять. Я цій соціології не вірю. Знаєте чому? Бо 19 числа ввели санкції, а 24-го вони вже опитування провели», – обурився нардеп.

Він заявив, що не може так бути, що за кілька днів 75% громадян уже знали про накладання санкцій. Крім того, політик заявив, що й президента Володимира Зеленського українці також чомусь не люблять.

«23%, здається. Ну, добре, Медведчука не люблять. А чому Зеленського не люблять? А він же переміг, 73% було, ви пам’ятаєте? А зараз у нього 23%. З цим народом нескладуха – ось одних люблять, інших – ні. І правильно, це мудрість нашого народу», – додав Медведчук.

В Україні 75% громадян знають про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (40% добре знають, 35% – щось чули, водночас, 25% – вперше чують).

Більшість українців (58%) схвалюють це рішення РНБО. Не підтримують санкції 28% респондентів. Водночас серед тих, хто добре знає про рішення РНБО, 73% говорять про його підтримку, а 23% – протилежної думки.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.