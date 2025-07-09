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«Укренерго» закликає з 16:00 обмежити користування електроенергією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Укренерго» закликає з 16:00 обмежити користування електроенергією
Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають
фото з відкритих джерел

Енергетики просять обмежити з 16:00 користування потужною електротехнікою та не вмикати кілька електроприладів одночасно

В Україні зростає споживання електроенергії. Є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії з 16:00 до 22:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням «Укренерго».

«Сьогодні, 9 липня, станом на 9:30, споживання електроенергії було на 3,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина – спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також – висока хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій», – йдеться в повідомленні.

Також зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

«З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно», – закликають енергетики.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що вже цього літа в Україну можуть повернутись відключення світла. Водночас ситуація в енергосистемі наразі краща, ніж минулого року. 

Цього року ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як минулого року. До того ж енергетики повернули до роботи частину пошкоджені торік об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.

«Укренерго» заявляло, що компанія робить усе можливе, щоб магістральні мережі та високовольтні підстанції були готові до зростання навантажень як влітку, так і в наступний осінньо-зимовий період.

13 червня перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко повідомляв, що в Україні, не зважаючи на літнє підвищення температури та зростання навантаження на мережу, ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною. Всі необхідні балансові розрахунки було зроблено з урахуванням досвіду минулого року.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

 

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Теги: електроенергія українці Укренерго відключення світла

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