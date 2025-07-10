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Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Антона Головатюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Антона Головатюка
Військова служба стала для Антона Головатюка не лише професією, а й покликанням
колаж: glavcom.ua

Антон був цілеспрямованим, вольовим, завжди прагнув досягти поставлених цілей

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Антона Головатюка.

25-річний солдат Антон Головатюк, загинув 29 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку, внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Антон Головатюк народився 27 червня 1999 року в Оржеві. Навчався в Оржівській школі, після чого здобував освіту у Рівненському фаховому коледжі НУБіП України.

У травні 2018 року розпочав службу за контрактом в одній з військових частин Рівненщини. Згодом проходив службу у Рівному.

Військова служба стала для Антона Головатюка не лише професією, а й покликанням
Військова служба стала для Антона Головатюка не лише професією, а й покликанням
фото: Рівненська міська рада

Військова служба стала для нього не лише професією, а й покликанням: Антон був цілеспрямованим, вольовим, завжди прагнув досягти поставлених цілей.

«Антон ніколи не здавався. Він був рішучий, завжди йшов до свого. Захоплювався багатьма речами – усе, за що брався, робив з душею. Та найбільше – жив армією, служінням країні», – згадує дружина Ангеліна.

На жаль, 25-річний солдат Антон Головатюк, загинув 29 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку, внаслідок ворожого обстрілу. Доставити тіло Героя для гідного прощання вдалося лише зараз.

У Героя залишилися батьки, брат та дружина.

Прощання з Антоном відбулося 3 липня на майдані Незалежності в Рівному. Поховали захисника у рідному селі Оржів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: українці хвилина мовчання пам'ять війна

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