Попит на квартири вторинного ринку у Києві знизився: дані дослідження

Порівняно з травнем кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла у Києві зросла на 20%

Найдорожчі квартири традиційно продають у Печерському районі, найдешевші – у Деснянському

Незважаючи на стабільні ціни, вторинний ринок нерухомості Києва у червні зіткнувся зі зростанням пропозицій та падінням попиту. Згідно з дослідженням Dіm.ria, столичні покупці стали менш активними, тоді як вибір квартир значно розширився. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати дослідження.

У дослідженні зазначається, що найдорожчі квартири традиційно продають у Печерському районі, найдешевші – у Деснянському.

Експерти з’ясували, що порівняно з травнем кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла у Києві зросла на 20%, в області – на 7%. Проте попит серед мешканців столичного регіону знизився на 8%.

Попит на квартири вторинного ринку у Києві знизився на 8 інфографіка Dim.ria

Вартість житла на вторинному ринку столиці традиційно є найвищою порівняно з іншими обласними центрами України. У липні середня ціна однокімнатної квартири у столиці становить $93,274 тис, а в регіоні – $44,074 тис. Тоді як на Херсонщині однокімнатна квартира коштує $20, 25 тис. Аналітики також порівняли середню вартість однокімнатної квартири у червні 2024 та 2025 року, де виявили, що ціни у столиці зросли на 6%, в області – на 4%.

Вартість однокімнатної квартири у Києві, вторичний ринок інфографіка Dim.ria

Ціни на двокімнатні та трикімнатні квартири у столичному регіоні лишаються практично незмінними. У Києві середню вартість двокімнатних оцінили у $111,984тис., трикімнатних – у $157,021тис.. У Київській області ціна майже вдвічі менша: двокімнатні – $66,157 тис., трикімнатні – $80,13 тис.

Середня вартість квартири на вторинному ринку у Києві інфографіка Dim.ria

У столиці житло у Печерському районі традиційно залишається найдорожчим. Наприклад, однокімнатна квартира на Печерську в середньому коштує $140,236тис., двокімнатна – $141,142 тис., а трикімнатна – $213,263 тис. Найдешевшу нерухомість можна придбати у Деснянському та Святошинському районі.

Нагадаємо, за останній рік у Києві значно зросла медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатних квартир, проте попит на таке житло майже у всіх районах столиці знизився. Орендарі дедалі частіше звертають увагу на передмістя з новим житлом і нижчими цінами.

До слова, представники покоління Z, або так званих зумерів відмовляються від орендованого житла на користь готелів. За їхніми словами, проживання в готелі набагато вигідніше за оренду, а також дає більше додаткових переваг.