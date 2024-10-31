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Як реагувати на участь КНДР у війні? Сирський поговорив із командувачем армії США в Європі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як реагувати на участь КНДР у війні? Сирський поговорив із командувачем армії США в Європі
Сирський обговорив ситуацію на фронті з командувачем армії США в Європі генералом Каволі
колаж: Олександр Сирський/Facebook

Головною темою розмови генералів була поточна ситуація на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем армії США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це головком розповів на своїй сторінці у фейсбуцію

«Головною темою нашої розмови була поточна ситуація на фронті. Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках», – наголосив Сирський.

За його словами, нині вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності. «Саме тому в розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України», – зазначив головком ЗСУ.

Крім того, під час розмови генерали обмінялися думками щодо «невідкладного та жорсткого реагування» міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні Москви.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявляв, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

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Теги: США війна Європа Північна Корея Олександр Сирський

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