Як реагувати на участь КНДР у війні? Сирський поговорив із командувачем армії США в Європі

Сирський обговорив ситуацію на фронті з командувачем армії США в Європі генералом Каволі

Головною темою розмови генералів була поточна ситуація на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем армії США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це головком розповів на своїй сторінці у фейсбуцію

«Головною темою нашої розмови була поточна ситуація на фронті. Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках», – наголосив Сирський.

За його словами, нині вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності. «Саме тому в розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України», – зазначив головком ЗСУ.

Крім того, під час розмови генерали обмінялися думками щодо «невідкладного та жорсткого реагування» міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні Москви.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявляв, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.